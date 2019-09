Novo casal? Grazi e Caio Castro se beijam em aniversário de Luciano Huck

Os globais Grazi Massafera e Caio Castro trocaram beijos na noite da última terça-feira (3). O encontro aconteceu durante o aniversário de 48 anos do apresentador Luciano Huck, em sua mansão no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Segundo o portal Notícias da TV, os atores não esconderam o clima de romance e se beijaram na frente dos convidados. Porém, ambos foram embora sozinhos da comemoração.

A intérprete de Paloma na novela Bom Sucesso está solteira desde fevereiro deste ano. O último relacionamento da atriz foi com o empresário e advogado Patrick Bulus, com quem namorou durante três anos.

Já Caio Castro, que faz o Rock em A Dona do Pedaço, está solteiro desde o ano passado, quando terminou o namoro com a modelo Mariana D’Ávila.

