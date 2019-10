Débora Nascimento faz primeira aparição pública com namorado

Débora Nascimento e o namorado, o dermatologista Luiz Peres, curtiram juntos a festa Apocalipse Tropical, na última sexta-feira (11), no Rio de Janeiro. O casal, que está junto desde julho, apareceu sorrindo e abraçado nas fotos divulgadas pela organização do evento nessa quinta (17). Essa foi a primeira aparição pública de Débora com o namorado depois do fim do seu casamento com o ator José Loreto, em fevereiro.

A atriz já havia assumido o namoro durante sua participação no programa Se Joga, da TV Globo. Ela respondeu à brincadeira de uma amiga que pedia desconto em tratamentos estéticos e falou do namorado. “Ele é dermatologista, já disse que faz tudo que ela quiser. Já cavou e conseguiu. Vai ficar como? Com colágeno, o tal do brilho. Ele sempre dá uma dicas, comenta: ‘aquela sua amiga poderia… Ou exagerou ali'”, brincou. Luiz também já havia publicado uma foto da amada em seu Instagram.

Durante o programa, Débora também falou sobre a nova fase de sua vida, depois do nascimento da filha e da separação. “Eu me redescobri. Houve uma morte e um renascimento. Eu renasci muito mais forte, mais consciente de mim, da minha potência, dos meus desejos. Hoje luto por eles e não aceito nada menos do que ser feliz”, afirmou.

