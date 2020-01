Caio Castro e Grazi passam Réveillon juntos e chamam atenção

Já faz algum tempo que Grazi Massafera e Caio Castro têm sido visto juntos. Boatos de um relacionamento começaram quando os dois foram vistos aos beijos em uma festa do Luciano Hulk, no ano passado. No entanto, nenhum dos dois confirma um relacionamento, mas algumas fotos da virada chamaram atenção.

Grazi e Caio passaram o Réveillon juntos na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, e posaram para fotos que renderam muitos comentários. As imagens foram postadas na conta de Diomar Lacerda (@diomar_lacerda), um amigo, e parece que os dois não se desgrudaram durante a virada.

Em outubro do ano passado, Caio Castro negou que tivesse algo com Grazi. Em novembro, no entanto, o ator teria levado a atriz para uma festa de amigos e a apresentado como sua namorada.

Leia também: Nicole Kidman se prepara para novo projeto em 2020

+ Michelle Williams está noiva e esperando bebê

Poscast – Previsões astrológicas para todos os signos em 2020