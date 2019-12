O look poderoso de Grazi Massafera no Melhores do Ano

Escolher um look para uma noite de festa, normalmente é uma missão que dá um pouco de trabalho. Grazi Massafera pode ter passado por isso nas últimas semanas, já que foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz de Novela no prêmio Melhores do Ano e compareceu à cerimônia ontem (15) no Domingão do Faustão. Porém, a dedicação pelo look perfeito valeu a pena, pois a atriz estava divina.

Com as pernas de fora, Grazi optou por um vestido curto preto completamente bordado com peças prateadas. A peça é assinada pela grife Balmain e faz parte da coleção Resort 2020 da marca. Porém, o glamour do vestido deixou o preço dele bem salgado. Para quem deseja comprá-lo, será necessário desembolsar uma bagatela de aproximadamente R$ 21.700,00.

A disputa de uma das principais categorias da noite ficou entre Grazi, por sua interpretação na novela Bom Sucesso como Paloma, Alice Wegmann, por Dalila em Órfãos da Terra e Juliana Paes, pelo trabalho em A Dona do Pedaço como Maria da Paz. O público elegeu Ju Paes como a vencedora da categoria.

No Instagram, a estrela compartilhou alguns registros do look nos bastidores da premiação. Os seguidores lotam o post de elogios, mas alguns se destacaram, como o do suposto affair da atriz, Caio Castro, que escreveu: “Esqueci o que eu ia falar . . . 🤤”. Outra mensagem fofa que Grazi recebeu foi da influencer Mariana Goldfarb, que é casada com Cauã Reymond. “Linda de morrer ❤️”, disse Mari.

Relacionamento com Caio Castro

Depois de curtirem o aniversário do apresentador Luciano Huck ao beijos, Grazi e Caio passaram a ser vistos juntos com frequência. Os comentários do ator nas publicações da atriz também aumentam o suspense em torno do relacionamento deles. Por isso, nos bastidores da apresentação, a estrela foi colocada na parede pelo jornalista Hugo Gloss ao Gshow.

Quando Grazi é perguntada sobre o namoro com Caio, ela desconversa dizendo: “Oi? O prêmio Melhores do Ano está maravilhoso!”, brincou a loira aos risos.

Leia mais: Grazi e Caio Castro são vistos juntos em clima romântico

+ Em fotos: veja tudo o que aconteceu no Melhores do Ano 2019

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente