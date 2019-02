Bruna Marquezine e outras famosas deixam de seguir Marina Ruy Barbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa perdeu algumas seguidoras famosas nos últimos dias. Thaila Ayala,Giovanna Ewbank e Fiorella Mattheis deram ‘unfollow’ no Instagram da artista. E não para por aí, Bruna Marquezine, amiga de infância de Marina, também deixou de segui-la. Marina foi apontada como possível pivô da separação do casal José Loreto e Débora Nascimento, o que gerou especulações sobre o motivo de as atrizes pararem de seguir o perfil. Segundo o colunista Leo Dias, Débora colocou o ator para fora de casa na quinta-feira (14), depois de descobrir que foi traída.

Depois da divulgação da separação, que foi confirmada pela assessoria de Débora, começaram a circular na internet boatos de que a pivô da separação seria a atriz Marina Ruy Barbosa, que faz par romântico com Loreto na novela “O Sétimo Guardião”, da TV Globo.

O colunista publicou que questionou Marina sobre o assunto e ela respondeu: “Atualmente eu e o José Loreto estamos fazendo um par romântico na novela e por isso podem fazer especulações. Nós nos tornamos muito amigos, por quem tenho muito carinho, o que me deixa ainda mais triste em relação a isso tudo.”

Além da resposta a Dias, a atriz comentou no próprio post do Instagram para enfaticamente desmentir. “Apontada por fofoqueiros da internet, que devem assistir muita televisão e pelo visto a novela. Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento e nunca teria NADA como o @joseloreto além de uma parceria profissional. Completamente infundado tudo isso.”

As atrizes que deixaram de seguir a ruiva foram também as que deixaram mensagens de apoio à Débora em sua última publicação no Instagram.

No Twitter, diversos internautas estão defendendo Marina, inclusive um deles recebeu um retweet da atriz Fernanda Paes Leme:

De acordo com o UOL, Marina teria chorado nos bastidores da novela nos últimos dias e precisou ser consolada por parte do elenco. “Ela está muito triste, muito abalada e chorou bastante quando soube que várias atrizes estão apontando o dedo contra ela”, contou anonimamente uma assistente de produção da emissora ao portal.

Também segundo a fonte, quem teria dado colo e apoiado a atriz seria sua colega de trabalho Leticia Spiller