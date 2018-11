Leticia Spiller mostra foto antiga com Marcello Novaes e filho

Leticia Spiller publicou em seu Instagram nesta quinta-feira (29) um registro nostálgico. A atriz mostrou aos fãs uma foto antiga sua ao lado de Marcello Novaes, seu ex-marido, e o filho.

O registro, de 22 anos atrás, mostra o ex-casal com o bebê ainda de colo na época. Pedro Novaes, filho do casal, nasceu em 1997 e já fez diversas aparições na TV ao lado de Leticia e Marcello. O garoto chama a atenção pela grande semelhança com seus pais.

Confira o registro:

Leia mais: O vestido de noiva da filha de Mauricio de Sousa surpreendeu a todos

Siga CLAUDIA no Instagram