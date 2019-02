Bruna Marquezine perde posto de brasileira mais seguida no Instagram

Por alguns milhares de fãs, Bruna Marquezine deixou de ser a brasileira mais seguida do Instagram – a atriz tem 34,5 milhões de seguidores. Agora, quem domina o posto é a cantora Anitta, com 34,6 milhões.

Durante a Copa do Mundo, enquanto as duas ainda disputavam a posição, Bruna acabou ganhando muitos seguidores graças ao seu namoro com Neymar, que, só para constar, tem 110 milhões de seguidores na plataforma. O relacionamento, na época, rendeu a ela o primeiro lugar.

Agora, no entanto, com a carreira internacional, Anitta conseguiu arrecadar mais fãs, ultrapassando a atriz. No dia 31, a cantora lançou um novo hit com Kevinho, Terremoto. Logo mais, ela ainda deve lançar mais uma música para o Carnaval, Bola, Rebola.

Veja mais: O drama do pai que tem que escolher qual filha deixa viver

+ O discreto (e lindo) vestido de gestante de Meghan que esgotou em 3 dias

+ Tênis com vestido é combinação que vai bombar em 2019; veja como usar

Siga CLAUDIA no Instagram