Marina Ruy Barbosa desmente ser pivô de separação de José Loreto

Marina Ruy Barbosa, apontada como a pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto, se pronunciou com exclusividade sobre a onda de boataria que tomou conta dos últimos dias na TV Globo. A pergunta para Marina foi direta: Marina, você está sendo apontada como a pivô da separação da Débora e do Loreto. O que tem a dizer sobre isso ? Veja a resposta da atriz: “Atualmente eu e o José Loreto estamos fazendo um par romântico na novela e por isso podem fazer especulações. Nós nos tornamos muito amigos, por quem tenho muito carinho, o que me deixa ainda mais triste em relação a isso tudo.” A foto acima é uma cena da novela “O sétimo guardião”, da TV Globo. FOTO: DIVULGAÇÃO / TV Globo