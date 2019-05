Brad Pitt dá presente de R$ 300 milhões para Jennifer Aniston

Brad Pitt deu um presente no valor de US$ 79 milhões, o equivalente a mais de 300 milhões de reais, para Jennifer Aniston, sua ex-esposa.

O “mimo” foi dado pelo ator no aniversário de 50 anos dela, comemorado com uma grande festa no Sunset Tower Hotel, em Los Angeles, no dia 9 de fevereiro. Mas só agora o fato veio à tona, por meio de uma fonte próxima às duas celebridades em depoimento ao jornal Daily Mirror.

Jennifer recebeu do astro a mansão na qual eles moraram enquanto eram casados. Instalada em Beverly Hills, o casarão havia sido vendido em comum acordo pelos dois quando eles optaram pelo divórcio. No entanto, Aniston era apaixonada pela moradia e, lembrando disso, Brad decidiu presenteá-la. Que prova de amor, não?

O ator de Hollywood teria ficado sabendo que o imóvel estava novamente no mercado e o comprou de volta como presente para Jen. Confira os detalhes do imóvel:

O casamento entre os atores chegou ao fim em janeiro de 2005, quando os dois anunciaram a separação depois de cinco anos de casados e sete de relacionamento. Entretanto, o casal segue tendo uma grande base de fãs, que sempre torceram pelo retorno entre os dois, ainda mais agora que Brad está solteiro.

Separação

Angelina Jolie e Brad Pitt finalizaram o processo de divórcio e estão oficialmente solteiros. Segundo a rede de televisão americana ABC, os termos do divórcio dos atores seguirão sob segredo de justiça, mas, ao que tudo indica, o acordo não é de divisão total de bens.

Angelina e Brad terminaram o relacionamento em 2016 e separação começou no mesmo ano, porém, devido a algumas polêmicas e desacordos sobre a guarda dos seis filhos, o processo judicial se estendeu por quase três anos.

