Angelina Jolie e Brad Pitt estão oficialmente solteiros

Angelina Jolie e Brad Pitt finalizaram o processo de divórcio e estão oficialmente solteiros. Segundo a rede de televisão americana ABC, os termos do divórcio dos atores seguirão sob segredo de justiça, mas, ao que tudo indica, o acordo não é de divisão total de bens.

Angelina e Brad terminaram o relacionamento em 2016 e separação começou no mesmo ano, porém, devido a algumas polêmicas e desacordos sobre a guarda dos seis filhos, o processo judicial se estendeu por quase três anos.

Apesar de já estarem oficialmente solteiros, Brad e Angelina ainda terão que finalizar os documentos do divórcio. Os atores se conheceram em 2005, nas gravações do filme Sr. e Sra. Smith. No final do mesmo ano assumiram o relacionamento e iniciaram a adoção de Maddox e Zahara, seus primeiros filhos.

