Angelina Jolie posa ao lado dos seis filhos em foto raríssima

Angelina Jolie reuniu os seis filhos durante uma exibição do filme “The Boy Who Harnessed the Wind” em Nova York. O encontro rendeu uma foto raríssima e mostra como os pupilos cresceram.

Eles são frutos do casamento dela com Brad Pitt, de quem se separou em 2016. Os dois disputaram a guarda dos filhos, mas entraram em acordo.

Na foto, a atriz aparece ao lado de Maddox, de 17 anos, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 12, e dos gêmeos Vivienne e Knox, de 10. Em trajes sociais, a família aparece sorridente. Muita fofura!