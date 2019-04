Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em maio

Saiu o horóscopo de maio! Mais um mês começa e, com ele, os fenômenos e as influências da vez. Confira as previsões de Susan Miller para cada signo no mês de maio de 2019:

Touro

21/4 a 20/5

Urano estará alinhado ao Sol em seu signo. Essa conjunção permitirá que você resolva uma questão limitante, algo que impactará também família e amigos. Essa força poderá ser sentida com mais intensidade caso seu aniversário tenha sido em abril. A Lua nova do dia 4 potencializa essa onda. Em casa, vão acontecer mudanças. Não se preocupe, pois é uma energia positiva. Sua proatividade e criatividade renderão reconhecimento. Marte no seu setor financeiro anuncia gastos acima do esperado. Aguarde até dia 15, quando o planeta entra em Câncer e o orçamento se regulariza – essa tendência vai até o fim do ano. No dia 17, a Lua cheia em Escorpião, seu signo oposto, privilegia histórias do coração. Seu magnetismo estará no auge. A paixão encantadora levará você às nuvens.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Marte fica no seu signo até dia 15. É a primeira vez em dois anos que esse cenário se forma e beneficiará a carreira. Suas opiniões serão ouvidas e seus projetos avançarão. Saturno e Plutão na área do dinheiro indicam uma promoção. A perspectiva é positiva, mas lembre-se de parar e respirar fundo de vez em quando. A Lua nova do dia 4 a deixará mais emotiva, e isso pode ser bom para a produtividade desde que você consiga um espaço tranquilo para trabalhar. No dia 17, a Lua cheia ajudará a concluir um projeto importante e, se depender da influência de Netuno, você será reconhecida por ele. Algumas despesas vão pesar no orçamento na segunda quinzena, mas as vibrações de Urano e Marte compensarão com um depósito generoso na sua conta. Durante todo o mês, Mercúrio, seu regente, aumenta as chances de você receber ofertas de emprego. Acordos feitos no dia 16, quando esse astro e Saturno se encontram, trarão estabilidade, perdurando por anos.

Câncer

21/6 a 21/7

Às vezes, um segredo bem mantido faz diferença em um projeto. Aguarde um pouco para revelar detalhes do que anda fazendo. Talvez o ideal seja esperar até a segunda quinzena, quando Marte entra em Câncer. Aí então você sentirá que está dando o máximo no escritório, com o pé no acelerador para finalizar tudo com perfeição. É um momento importante para a carreira. O progresso será maior do que em qualquer outro período do ano. Mas não pense só em trabalho. No dia 4, a Lua nova estimulará encontros entre amigos. Depois, no dia 17, a Lua cheia em Escorpião colocará em evidência sua vida amorosa. As notícias serão boas. Você e o parceiro devem conversar sobre assumir outros compromissos – estão querendo aumentar a família? A energia do astro favorecerá também a sua criatividade. Abra espaço para que essa habilidade se desenvolva e procure encontrar a melhor maneira de aplicá-la ao seu dia a dia e à sua vida profissional.

Leão

22/7 a 22/8

Este é um dos melhores meses do ano para avanços profissionais. Boas notícias nessa seara chegam logo após a Lua nova, entre os dias 5 e 15, contando ainda com a energia de Urano, planeta das surpresas, por perto. De todo modo, mostre–se aberta a ofertas e possibilidades de vagas. Um novo trabalho pode lhe render mais responsabilidades e poder. A Lua também estimula a aprender algo e desenvolver uma habilidade. Atenda ligações no dia 22, pois Marte e Urano em perfeito alinhamento entregarão aquela oportunidade de emprego. A posição parecerá feita sob medida para você. Na Lua cheia do dia 17, terá que lidar com uma mudança no lar ou até de endereço. Talvez encontre um lugar que combine melhor com a rotina na nova empresa. Se nada acontecer em casa, preste atenção nas necessidades de familiares próximos. A vida social estará agitada na primeira quinzena com Marte em Gêmeos. No dia 9, Júpiter e Vênus alinhados levam a um momento de romance total.

Virgem

23/8 a 22/9

Programe uma viagem memorável com seu companheiro ou uma amiga. Desbravar um lugar bonito com alguém querido é um bálsamo para a alma. Caso não seja possível, tope a aventura com um colega de equipe. A pessoa precisará de sua ajuda para fecharem um contrato. Mas só assinem depois da Lua cheia do dia 17. O dia 8 reserva surpresas. Pode ser que você receba notícias de uma pessoa querida que está muito distante. A data favorece também a criatividade. Deixe-a florescer e terá boas ideias para um trabalho. Marte irá ajudá-la a obter reconhecimento pelos seus esforços na carreira, incluindo seu nome nas conversas de pessoas poderosas do mercado. É provável que você receba um aumento. Mas os grandes efeitos virão só em junho. Até lá, conte com o planeta em Gêmeos na primeira metade deste mês para dar energia e motivação. Vale usar o estímulo até mesmo para encontrar outro emprego. Se for esse o caso, marque entrevistas para o dia 14.

Libra

23/9 a 22/10

Faça uma pausa e olhe para suas finanças. Se precisar de um empréstimo, negocie perto da Lua nova do dia 4, pois seu setor de dinheiro dos outros estará brilhando. Saturno e Plutão, dois planetas habilidosos em orçamentos, se reunirão em posição positiva, ajudando você a colocar ordem nas planilhas. Netuno, planeta da criatividade, também apontará saídas espertas para os problemas. No dia 17, a Lua cheia em Escorpião, outro signo financeiro, oferece suporte. Vênus, em conjunção com Urano, traz boas notícias referentes a renda. Se tiver que fazer acordos, aguarde até 9 ou 17. Parece contraditório, mas Marte em Gêmeos deixará você com vontade de viajar na primeira quinzena. Se houver alguma brecha nas contas, avalie a possibilidade de uma escapada para algum destino que não seja caro. Ou, melhor ainda, programe-se para junho, quando terá outra chance e mais estabilidade. Marte em Câncer, a partir do dia 15, dá início a um ótimo período para se reposicionar na carreira.

Escorpião

23/10 a 21/11

Coração, pode acelerar. É provável que você receba uma proposta de compromisso. Se for casada, talvez conversem sobre ter filhos. Namorados devem resolver comprar um apartamento ou morar juntos. Outra possibilidade é você ser convidada a fazer parte de uma sociedade. Isso é influência da Lua nova do dia 4. Plutão, seu regente, Saturno, que garante estabilidade e longa duração às relações, e Netuno também enviarão boas energias para alianças. Vênus em conjunção com Urano, planeta das surpresas, trará uma notícia inesperada. Ambos os astros acenarão para Marte, indicando que você comparecerá a eventos importantes. Entre o dia 15 deste mês e 1º de junho, o planeta estará em Câncer, seu setor das viagens, indicando que você subirá em um avião com destino a um lugar ensolarado e perto da água. Aproveite para recarregar as baterias em contato com a natureza ou em um local que resgate suas raízes. No dia 30, Vênus em Touro e Netuno, planeta do amor, criam uma aura de romance. Curta esse clima.

Sagitário

22/11 a 21/12

O momento é perfeito para atingir seus objetivos no amor e no trabalho. Com Marte em Gêmeos, signo oposto ao seu, é possível que você negocie um contrato. Só cuidado para não ocupar a posição de liderança a todo momento, tornando-se uma companhia ruim. Às vezes, na carreira e na vida pessoal, é preciso deixar que outra pessoa assuma o comando. Apoie a ideia dos parceiros. Na Lua nova do dia 4, terá reconhecimento profissional. O sucesso chegará, e não de forma discreta. Saturno, planeta da estabilidade, garantirá a construção de pilares resistentes a longo prazo. Plutão sugere que o salário será polpudo. Essa Lua também impacta a saúde. Marque consultas e faça um check-up completo. No dia 17, quando acontece a Lua cheia em Escorpião, você se sentirá cansada. Tire um tempo para ficar sozinha e descansar. Seu regente, Júpiter, o planeta da sorte, no seu signo e em sintonia com Vênus em Áries, beneficia o amor. Aproveite e divirta-se com seu par.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Lembre-se de deixar o trabalho às vezes para dedicar mais tempo a si mesma. Os últimos meses foram repletos de pressão causada por Saturno no seu signo. Agora, a palavra de ordem é diversão, o que inclui descanso, claro. A Lua nova do dia 4 traz boas notícias e, para as solteiras, a energia de novos começos, ou seja, saia e vá conversar com pessoas diferentes. Dê uma chance para o Universo surpreender você. Se está envolvida, não deixe que alguém desmereça seus sentimentos ou a relação. Em vez disso, converse com o par sobre suas emoções. A Lua nova provocará mudanças. Casais descobrirão que a família vai aumentar ou fecharão um acordo sobre algo que vinham planejando há anos. Vênus, planeta do amor, entrará em Touro no dia 15, indicando que seu magnetismo estará a mil. A Lua cheia do dia 17 promoverá uma reunião de pessoas queridas. Com Saturno em posição proeminente, qualquer nova relação que surja nessa fase tende a se tornar longeva.

Aquário

21/1 a 19/2

Sua casa pode precisar de atenção devido à Lua nova do dia 4. O astro, porém, oferecerá também soluções. Sua habilidade em resolver questões relacionadas ao lar estará altíssima. Você vai dominar assuntos de reforma, compra, venda e mudança. Ainda assim, a presença de Urano, planeta das surpresas, indica que alguns acontecimentos causarão mais confusão do que se imaginava. Os obstáculos não serão nada se comparados às boas energias que chegam. Um familiar trará uma ótima notícia. A Lua cheia do dia 17 impacta a carreira. Talvez você seja convidada a assumir um novo cargo. Pessoas influentes ajudarão. Não conte seus projetos a todo mundo, pois a inveja atrapalhará. A primeira quinzena será ideal para o romance, pois Marte estará em Gêmeos, signo comunicativo. No dia 14, essa dupla, em sintonia com Vênus em Áries, gera a ocasião perfeita para conhecer alguém especial. No dia 8, Mercúrio conectado a Urano também beneficia a relação.

Peixes

20/2 a 20/3

Urano, planeta das surpresas, está na área dos pensamentos do seu mapa, trazendo–lhe ideias brilhantes, supercriativas e ousadas. Elas também são influência de Netuno, seu regente, em comunicação direta com a Lua nova do dia 4. Você notará que, mesmo quando não estiver extremamente concentrada, o fluxo da mente será fértil. Saturno no setor da comunidade aumenta o número de festas, reuniões e encontros tanto com amigos como em situações profissionais. O dia 8 é ideal para produzir com qualidade. Com Vênus e Marte interagindo no dia 14, uma boa quantia de dinheiro cairá na sua conta. No dia 17, a Lua cheia em Escorpião indica o fim de um projeto, de um impasse jurídico ou burocrático. Ainda é provável que apareça um convite para viajar. Marte iluminará o setor do lar no começo do mês, o que indica que você se empenhará em reformar o espaço ou até em encontrar um novo endereço. Depois do dia 15, quando o planeta entra em Câncer, o amor estará no ar.

Áries

21/3 a 20/4

Sua carreira esteve em destaque nos meses passados. Isso gerou frutos e ganhos. Mas agora muita luz recairá sobre sua vida pessoal, trazendo equilíbrio. Entre os dias 15 deste mês e início de julho, Marte, seu regente, estará na casa da família. É provável que você reúna entes queridos, organize festas ou até comece reformas. Antes de entrar nesse agito, tente escapar para algum lugar próximo onde fique em contato com a natureza.

No dia 4, a Lua nova traz estabilidade. No trabalho, o reconhecimento renderá aumento da renda. A Lua cheia em Escorpião, seu setor do dinheiro, promete outros tantos avanços financeiros. Lua e Sol formarão bom ângulo com Saturno e Plutão, planetas localizados no seu setor da fama e do sucesso. A combinação é certeira para quem estava focada em atingir mais metas pessoais. Por fim, e talvez mais importante, o impacto de Vênus transitando por seu signo nas duas primeiras semanas do mês fará o amor aflorar. A vida a dois será deliciosa.

