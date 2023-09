Beyoncé usa look da PatBo, marca brasileira, na ‘Renaissance Tour’

Temos data da Renaissance Tour no Brasil? Não! Mas Beyoncé deu um jeitinho de honrar os brasileiros em sua turnê mundial. Ao se apresentar em Vancouver, no Canadá, a “Queen B” usou um look exclusivo da PatBo, marca mineira de Patricia Bonaldi.

O body, repleto de bordados e franjas na tonalidade prateada – cor que, inclusive, foi escolhida por Beyoncé para comemorar seu aniversário – é totalmente cintilante e repleto de brilhos. A peça foi feita sob medida para a cantora, sendo bordada inteiramente à mão, e demorou dois meses para ser confeccionada. Além disso, em suas redes sociais, a PatBo contou que o body possui em torno de 530 franjas de cristais, nada menos do que o melhor para a nossa rainha, não é mesmo?

No Instagram, Bonaldi compartilhou que essa é a maior emoção que ela já sentiu: “Há uns meses atrás a equipe dela me pediu dois looks – o segundo ainda está com ela, espero que ela use! – e eu não esperava. Fiz tudo com todo carinho, com toda a minha equipe em Uberlândia. A gente seguiu muito o mood, toda a vibe da tour que ela está fazendo, na esperança de que isso rolasse em algum momento, mas nunca é certeiro.”

De Uberlândia para o mundo: PatBo no cenário internacional

Esta é a primeira vez que Beyoncé veste PatBo, mas a marca vem ganhando grande visibilidade no cenário internacional, já tendo sido usada por artistas como Jennifer Lopez e Camila Cabello.

Continua após a publicidade

E a surpresa do look de Beyoncé vem logo após o tão aguardado desfile na Semana de Moda de Nova Iorque (NYFW). Vale lembrar que ela é a única marca do Brasil que participa do evento. Nos Estados Unidos, PatBO tem uma loja em Nova York, no Soho. Em lojas multimarcas, as peças da grife brasileira já podem ser encontradas em 25 países, com diversos endereços na Europa, EUA e Oriente Médio. De Uberlândia para o mundo com certeza!