Confira os figurinos de Beyoncé na Renaissance World Tour

Beyoncé estreou sua primeira turnê solo em 7 anos nesta quarta-feira (10), na Friends Arena, em Estocolmo. A RENAISSANCE WORLD TOUR foi apresentada por aproximadamente 3 horas, com os sucessos do aclamado álbum RENAISSANCE. E, claro, como não poderia deixar de ser, os looks da diva do pop empolgaram tanto quanto suas músicas! Abaixo, você conhece o figurino completo do show.

Beyoncé começou o novo ciclo usando um Alexander McQueen exclusivo baseado na coleção de outono 2023.

Na sequência, a cantora usou mais um modelo exclusivo: um body Courrèges, que foi pensado a partir de um vestido da coleção de outono 2023 da marca.

Apostando em tecnologia, a artista vestiu um figurino da Anrealage feito de tecidos com propriedades fotocrômicas, que mudam de cor com a passagem da luz.

Colorindo seu show, Beyoncé usa um David Koma exclusivo, inspirado na coleção de primavera 2023 da grife.

Que Balmain e Beyoncé dão match todo mundo sabe, inclusive ela. Tanto que ela optou por vestir uma peça que lembra a feita para a coleção de outono.

Não podia faltar sensualidade! Com a Vênus de Botticelli, cheia de gliter de Loewe, a famosa usa mais um item exclusivo.

Tinha que ter Mugler, ainda mais com o Casey Cadwallader, diretor criativo da marca, na apresentação. O figurino foi pensado a partir da coleção de primavera couture 1997 e na de outono 1995.