Inspirações de sombra azul com Beyoncé, Dua Lipa e mais

A sombra azul, assim como a branca, tem nos cercado desde 2022. Já caiu no gosto das celebridades e dos desfiles de moda. Nos últimos meses, em um show de sua nova turnê, Beyoncé apareceu com a cor, em tom bem claro. Já Dua Lipa surgiu uma versão esfumada e cintilante no clipe de “Dance The Night”. Foi o bastante para emplacar! Quer saber como usar? Então você veio ao lugar certo.

Todas as tonalidades estão em alta, mas o grande destaque mesmo vai para as mais escuras, como o azul royal, ou nas clarinhas bastante pigmentadas, como explica a beauty artist Carolina Della Nina.

Como combinar a sombra azul

Mari Nunes, também maquiadora, acrescenta que vale misturar o azul com cores neutras. “Os tons mais claros podem criar um visual mais etéreo e delicado, enquanto os tons escuros podem trazer um ar de ousadia e mistério”, completa Ana Veiga, da Vult PRO.

Esse tipo de sombra foi um ícone dos anos 1980, continuou forte nos anos 1990, ganhou uma repaginada em 2000 e está oficialmente de volta. Se antes era sinônimo de um visual duvidoso, hoje carrega estilo e formas mais usuais de aderir. A seguir, veja inspirações para entrar na trend.

Inspirações de maquiagem com sombra azul

Azul claro e brilhante

A sombra usada por Beyoncé é um azul diamante e bem brilhante, criando um efeito iluminado e desaparecendo suavemente. O toque de cor chama atenção e casa com o que Mari Nunes citou, de mesclar com tons neutros. Esse azul carrega o ar etéreo.

Olho esfumado azul

Olho esfumado é um clássico, não importa a cor. Essa opção pode ser utilizada em diversas ocasiões: passeios diurnos e até visuais noturnos. “A sombra azul esfumada na pálpebra móvel e em direção ao côncavo traz um ar de sofisticação e destaque para os olhos”, diz Carolina.

Sombra azul iluminando o canto interno dos olhos

“Usar a sombra azul (tons claros) para iluminar o canto interno dos olhos é uma maneira sutil de incorporar a cor. Isso cria um efeito de olhos abertos e iluminados, perfeito para visuais mais suaves e cotidianos”, sugere Ana Veiga.

Continua após a publicidade

Sombra azul com delineador

Uma sombra azul com um delineador preto é um visual bem Anna Karina, atriz da Nouvelle Vague. Um flerte com os anos 1960 que pode ser reinventado, como no exemplo acima. “É uma escolha audaciosa que pode adicionar um toque de drama e originalidade ao look”, completa a maquiadora.

Sombra azul invertida

Hailey Bieber apareceu com a linha d’água esfumada em um tom azul, dando muito destaque aos olhos castanhos. “Normalmente, as sombras azul marinho ou royal são as mais usadas, principalmente como lápis de olho”, explica Carolina Della Nina. O exemplo da Hailey exemplifica isso. “Esse estilo cria um efeito gráfico e chamativo, ideal para eventos noturnos ou ocasiões especiais” acrescenta Ana Veiga

Sombra azul como delineador

“Uma ótima maneira de começar a incorporar a sombra azul é usá-la como um delineador. Utilize um pincel de delineador fino e aplique uma linha suave de sombra azul ao longo da linha dos cílios superiores. Isso adicionará um toque de cor ao seu visual”, explica a maquiadora.

Esfumado com azul e verde

O azul funciona muito bem para iluminar o olhar, e acrescentar outras opções, como verde e preto, garante um efeito ainda mais dramático e poderoso.

Depois dessas referências, você está pronta para usar sombra azul?