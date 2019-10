Angélica e Luciano Huck completam 15 anos de casados

Há 15 anos, a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, foi palco da união de Angélica e Luciano Huck. Juntos desde 2003, o casal havia começado a namorar no set do filme Um Show de Verão, mas apenas assumiram o relacionamento em 2004, mesmo ano em que ficaram noivos. Em seguida, Angélica engravidou, e o casal oficializou a união.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Hoje, se pudesse dar um conselho ao seu eu do passado, a apresentadora diria para ela ir com tudo e sem medo, pois daria certo. “Também diria: ‘Não tenha medo do que vai vir pela frente’, porque eu estava grávida, em um relacionamento recente, então tinha um certo receio”, declarou ao Gshow.

Com três filhos e completando bodas de cristal, o casal pode ter passado por alguns momentos difíceis, como o acidente aéreo em 2015, mas aprendeu a tirar das adversidades combustível para reforçar os laços da família. “Não imaginava o tanto que a gente ia viver e o quanto ia ter de aprendizado nestes 15 anos. Olhando aquela cerimônia, aquela festa, não imaginava que seria tão intenso e tão rico de emoções”, disse.

Na entrevista, ela revelou que ainda possui o vestido de noiva e pretende guardá-lo para sempre. Da cerimônia, guarda também as lembranças de muita diversão e cansaço. “Tinha um camarim atrás de onde era a festa e toda hora eu ia lá e deitava. Fui dormir duas vezes e voltei (risos). Fazia mensagem no pé e voltava para aguentar. Porque grávida, até seis horas da manhã, naquela festa com tantos convidados, eu tinha que fazer um pit stop para recarregar as energias”, riu.

Para manter a relação duradoura, ela acredita ser necessário unir amor e paciência. “Tem que acreditar e investir nisso. Se não tem, se faz disso uma coisa descartável, é muito triste. Quando tem amor, não se pode descartar assim. Acho que hoje as pessoas estão realmente muito práticas. E essa praticidade não combina com amor”.

Vivendo e aprendendo um com o outro, o casal já planeja renovar os votos, possivelmente nas bodas dos 20 anos. Enquanto a data não chega, hoje (30), eles celebraram a união com singelas declarações no Instagram. “Assim… sempre juntos, em qualquer lugar, vivendo, compartilhando, aprendendo! Esses foram nossos 15 anos de casamento e de muito amor. Sei que essa ‘viagem’ está só começando. Te amo!”, escreveu Angélica.

Já Luciano postou um vídeo dizendo que “Amor não se compra, não se vende, não se encontra por ai, nem se empresta, ele é construído dia a dia, todos os dias. E o nosso, a gente vem cuidando a exatos 5340 dias. Todos os dias. Sabendo que é o que temos de mais precioso nesta vida. Te amo. Te amo. E te amo mais.”

Leia também: Carla Vilhena pede desculpas a Maju Coutinho após criticá-la na internet

SBT terá que pagar 30 mil a cadeirante por atitude discriminatória

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?