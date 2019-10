Carla Vilhena pede desculpas a Maju Coutinho após criticá-la na internet

Carla Vilhena, ex-jornalista da Globo, causou polêmica nas redes sociais na última segunda-feira (28). Ela usou sua conta no twitter para criticar a forma como Maju Coutinho noticiou a morte do diretor Jorge Fernando no Jornal Hoje.

O motivo da crítica foi o fato de Maju ter sorrido ao final da matéria sobre o diretor. Carla, que pediu demissão da Globo em janeiro de 2018, escreveu: “Repórter não precisa berrar tanto. Apresentadora, vamos evitar rir depois das cenas de arquivo, enquanto lê a frase ‘o corpo do diretor’…”

Os internautas não perderam tempo em repercutir o que Vilhena falou. “Maju reagiu como qualquer pessoa reagiria a uma careta, ainda mais um artista especializado em fazer rir”, disse um deles. Outros seguidores disseram que Maju estava sendo perseguida desde que assumiu o jornal.

Bom dia, povo! Acho impressionante como a imprensa tem dado visibilidade às críticas que fazem ao trabalho de Maju Coutinho, vocês não acham? Tenho certeza de que outros apresentadores recebem críticas nas redes sociais todos os dias, mas nunca viram notícia nos portais 🤔 — Mônica Francisco (@MonicaFPsol) October 29, 2019

Carla Vilhena se retratou apagando o tuíte e disse admitiu ter errado ao falar sobre o sorriso ao fim da matéria. “O que achei que poderia ser uma dica para apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro, a Maju Coutinho“, escreveu.

Cometi um erro de avaliação. O que achei q poderia ser uma dica para apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro, a @majucoutinho . Muitas pessoas entenderam assim. Por isso, peço humildemente desculpas pelo erro. E à Maju, desejo mais sucesso. — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) October 29, 2019

