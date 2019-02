Amigas de Meghan abrem o jogo sobre a duquesa em entrevista à revista

Meghan Markle, 37 anos, está na mira dos comentaristas desde que passou a integrar a família real britânica. Recentemente, surgiram alguns boatos de que ela teria brigado com Kate Middleton.

Depois de quase dois anos, cinco amigas próximas da duquesa de Sussex decidiram contar à People toda a verdade sobre a amiga delas. Elas estavam cansadas de só observar tudo o que os veículos estavam falando sobre Meghan, dizem.

“Estamos preocupadas em como todos os rumores estão afetando a saúde de Meghan e do bebê”, disseram as amigas. “É muito errado colocar alguém em um nível emocional tão grande, ainda mais quando essa pessoa está grávida”.

Uma amiga preferiu não se identificar para proteger sua relação com Meghan. Segundo ela, todas as amigas mais próximas já visitaram o novo lar da duquesa de Sussex e do príncipe Harry. A Frogmore Cottage é pequena, mas Meghan a transformou em um lugar muito aconchegante, revelou. Ela também disse que a duquesa costuma cozinhar todos os dias para o seu marido.

Uma outra amiga, moradora de Los Angeles, contou que passou alguns dias na futura casa do casal. “Tivemos alguns dias juntas recentemente. O marido dela estava fora da cidade a trabalho. No quarto que ela preparou para mim, havia uma vela próxima à cama, pantufas e roupões. Éramos só nós duas na casa. Era o nosso momento. Ela fez as refeições mais amorosas. Ela fez chá todos os dias. Estava chuvoso lá, então os cachorros se molharam e se sujaram e ela limpou todos eles. O quanto ela ama os animais, amigos, alimentar as pessoas e cuidar delas – nada mudou.”

As amigas de Meghan também comentaram sobre a relação dela com o pai, Thomas Markle. “Ele sabe como entrar em contato com ela. Ele nunca ligou nem mandou uma mensagem de texto. É super doloroso.”

Para as amigas, Meghan é uma pessoa que sempre está presente. Além de ser uma ótima ouvinte, ela consegue equilibrar a paixão pelo seu trabalho e o intenso interesse nas pessoas.

Leia também: Conheça a moça por quem William era apaixonado antes de se casar com Kate

+ Harry e William se desentendem por causa de Meghan Markle

Siga CLAUDIA no Instagram