Conheça a moça por quem William era apaixonado antes de se casar com Kate

William é hoje casado com Kate Middleton e mantém uma postura exemplar em público a altura da realeza britânica. Mas o príncipe, antes de assumir as responsabilidade que tem hoje, já foi um adolescente (quase) normal. Foi durante essa fase da vida que ele conheceu Arabella, mulher que amou antes de conhecer a sua atual esposa.

Segundo a especialista em família real Katie Nicholl, o príncipe estava em uma festa quando avistou a garota. Não demorou muito para que Arabella Musgrave conquistasse o Duque de Cambridge e os dois tivessem um tórrido romance.

“Enquanto a garota passava um tempo na casa de uma amiga, William deu uma segunda olhada. Arabella tinha se transformado em uma garota linda, e ele se perguntou por que ele não a tinha notado até então”, escreveu a Katie em seu livro William e Harry: por trás das Muralhas do Palácio (2010).

Leia mais: Claudia Leitte está grávida do terceiro filho

“Eles dançaram e beberam na madrugada e, quando Arabella disse que iria embora, o príncipe silenciosamente a seguiu até o andar de cima. Foi o começo de um romance apaixonado e os dois passaram muito tempo juntos naquele verão.”

De acordo com a especialista, o romance aconteceu antes de William ir para a faculdade. Quando chegou lá, no entanto, o príncipe ia para casa nos finais de semana para passar um tempo com Arabella. Ele até chegou a cogitar a ideia de sair da universidade para ficar com ela.

Foi quando Kate entrou em cena. Os dois moravam no mesmo dormitório de calouros e ela aparentemente o encorajou a ficar na escola. Daí para frente eles viraram o casal Kate e William, hoje Duque e Duquesa de Cambridge.

Mas não é preciso sentir pena de Arabella. Atualmente, ela não só está feliz com seu próprio casamento, como se tornou relações públicas da Gucci.

Veja mais: Sabrina Bittencourt, que ajudou a denunciar João de Deus, comete suicídio

+ Uma cidade brasileira poderá sediar parque temático da Disney

Siga CLAUDIA no Instagram