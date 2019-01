Kate e William estiveram bem pertinho do lugar onde se apaixonaram

Casados desde 2011, Kate Middleton e o príncipe William se viram pela primeira vez na Universidade de St. Andrews, na Escócia. O local ficou conhecido como o ponto inicial da relação dos dois. Nesta terça-feira (29), eles estiveram a apenas alguns quilômetros de distância de onde tudo começou.

O casal compareceu à abertura do museu de design V&A Dundee, o primeiro do gênero do país. O estabelecimento fica na mesma região da universidade.

Para o evento, a atual duquesa de Cambridge ainda preparou uma discurso antes da abertura do museu. ” Espero que este museu sirva de inspiração para as pessoas, mostrando como as coisas podem ser alcançadas quando diferentes comunidades se unem ”, disse.

Leia também: Descubra quem selou a paz entre Kate Middleton e Meghan Markle

+ Luisa Mell chega a Brumadinho para ajudar no resgate de animais

Siga CLAUDIA no Instagram