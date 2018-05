Alok publica homenagem a Romana e fala sobre perda do bebê

Alok, DJ brasileiro com maior projeção nacional e internacional, contou neste domingo em seu Instagram que ele e sua namorada, Romana Novais, perderam o bebê que esperavam após sete semanas de gestação.

“Essa é a primeira vez que me manifesto em relação a notícia que vazou onde eu e a Romana estaríamos a espera do nosso primeiro bebê…. E é com uma enorme dor no coração que venho comunicar que o nosso bebê não resistiu. Agradeço as inúmeras mensagens de carinho e apoio. E a luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão. O sentimento de pai permanece e meu amor por você aumenta Romana… Feliz dia das mães minha guerreira. Te amo”, diz o texto.

Mais cedo, um comunicado oficial enviado à imprensa dizia o seguinte: “Por meio da assessoria Alok informou que a gravidez de risco evoluiu para um quadro negativo depois de 7 semanas. Eles estão bem e pedem privacidade e compreensão do silêncio nesse momento”.

Romana é formada em medicina e namora o DJ desde 2014.

Alok participou neste domingo do programa Agora é com Datena, da Band. “Ele veio para cá em um dia difícil. A gente não vai nem comentar isso. Ele está vivendo um dia não muito legal. O fato de você estar aqui para cumprir um compromisso profissional já nos deixa muito felizes. Se você quiser tentar se apresentar eu ficaria muito feliz”, declarou o apresentador José Luiz Datena.