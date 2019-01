Ousado: veja o vestido que Romana usou para se casar com Alok

O DJ Alok se casou nesta terça (15) com a médica Romana Novais. A cerimônia foi feita durante o nascer do sol aos pés do Cristo Redentor.

A noiva escolheu um vestido ousado para a data. Apesar de seguir a tradição do véu e da veste branca, ela abusou da transparência. O DJ também inovou para casamentos brasileiros: estava todo de branco e dispensou a gravata.

Em vez do tradicional buquê, Romana optou por levar apenas uma rosa branca durante a caminhada. Já o local estava todo adornado por flores brancas. Os convidados também usaram a cor que deu o tom da festa.

Veja fotos a seguir: