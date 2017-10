Você também pode se casar no Cristo Redentor. Saiba quanto custa

O casamento do empresário israelense Guy Oseary com a modelo brasileira Michelle Alves reuniu celebridades como Madonna, Bono Vox e Ashton Kutcher aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A boa notícia é que qualquer pessoa pode realizar a sua cerimônia na mesma locação. O local está disponível diariamente, às 17h, para casamentos e a reserva é feito pelo site.

Segundo o UOL, o valor padrão cobrado pelo Santuário do Cristo Redentor é de R$ 2.300 – Luciano Huck foi quem pagou a taxa do casal, além de oferecer sua mansão no bairro do Joá para a festa. O preço seria para auxiliar com a manutenção do local e pagamento dos funcionários.

Se o seu desejo é trocar votos neste lugar, prepare-se para fazer uma lista de convidados enxuta. O local tem capacidade de 22 pessoas sentadas e 10 a 15 em pé.