Rock in Rio 2024: venda de ingressos para público geral começa quinta (23)

O Rock in Rio 2024 começa a venda de ingressos para o público geral nesta quinta-feira (23), a partir das 19h00 no site oficial. O evento de música acontece de 13 a 15 e de 19 a 22 de setembro na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Até então, as entradas para o festival só estão disponíveis para membros do Rock in Rio Club ou portadores dos cartões de crédito Itaú, Credicard ou iti (que tem 15% de desconto). A entrada custa R$ 795,00 ou R$ 397,50 (meia), e pode ser paga com cartão de Crédito ou PIX.

A novidade deste ano é o “Dia Brasil“, dedicado apenas à música brasileira, em 21 de setembro, com apresentações separadas por gêneros: rock, sertanejo, MPB, trap, pop, samba, rap, eletrônica, funk, baile de favela, bossa nova, soul e jazz nos cinco palcos existentes (Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela e Global Village).

Destaques da programação

No dia 13, os destaques são as apresentações de Travis Scott e Ludmilla no Palco Mundo e MC Cabelinho & Coral das Favelas no palco Sunset. No sábado (14), sobem ao palco Mundo Imagine Dragons, One Republic e Lulu Santos no palco mundo, além de NX Zero no Sunset e Dennis DJ no Espaço Favela. Fechando o primeiro fim de semana, dia 15 de setembro, Dia do Rock, Evanescence e Os Paralamas do Sucesso cantam no palco Mundo, enquanto Deep Purple, Planet Hemp (com Pitty) e Barão Vermelho animam o público do Sunset.

Na quinta-feira (19), Ed Sheeran, Joss Stone e Jão são os nomes principais do palco Mundo, Glória Groove e Pedro Sampaio no Sunset e Xande de Pilares e Fundo de Quintal no Espaço Favela. Sexta (20), batizado de “Dia Delas“, é a vez de Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo no Mundo, Iza e Glória Gaynor no Sunset e Pocah no Espaço Favela.

No dia 21, o “Dia Brasil” do festival, Pitty, Ana Castela, Simone Mendes, Margareth Menezes, Majur e Karol Conka estão entre os destaques. Fechando o Rock in Rio 2024, o dia 22 de setembro traz Shaw Mendes, Akon, Ne-yo e Luísa Sonza no palco Mundo, Mariah Carey e Ney Matogrosso (Sunset), Belo e Livinho no Espaço Favela.

Entrada

Cada ingresso é válido para um único dia do festival e permite uma única entrada, no setor de Gramado, com livre circulação e acesso a todos os shows e atrações do dia. Nos dias de shows, os portões serão abertos às 14h e o acesso será permitido até 0h. O encerramento está previsto sempre para as 2h. A classificação etária é 16 anos (menores podem entrar acompanhados de pais ou responsáveis legais, com termo de responsabilidade.

Programação completa

Confira abaixo toda a programação do Rock in Rio 2024 divulgada até agora:

Rock in Rio em números

Segundo os organizadores, desde a primeira edição, em 1985, o Rock in Rio já gerou 265 mil empregos diretos e indiretos, e a mais recente, em 2022, gerou um impacto econômico de mais de R$ 2 bilhões na cidade do Rio de Janeiro — sendo considerado, desde o ano passado, patrimônio cultural imaterial do estado. Mais de 11,2 milhões de visitantes já passaram pelas Cidades do Rock para assistir a 3.816 artistas em 130 dias de evento.