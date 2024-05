Festival Salve o Sul terá renda revertida para vítimas das enchentes no RS

Luísa Sonza, Preta Gil, Pedro Sampaio, Lulu Santos e Gloria Groove são alguns dos artistas vão subir ao palco montado no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 7 e 9 de junho, para o Festival Salve o Sul.

O evento irá destinar 100% da renda para ajudar as vitimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A venda de ingressos teve início nesta terça-feira (14).

Programação do Festival Salve o Sul

O estádio foi cedido para o evento, organizado pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE). A sexta-feira (7 de junho), será dedicada ao sertanejo, com o show especial AMIGOS, reunindo das 20h00 às 23h00 Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo.

“Não pensamos duas vezes. Não podemos deixar de fazer parte desse movimento e, com o apoio de muitos fornecedores e parceiros, vamos juntos realizar um evento para, de alguma forma, minimizar esse momento de muito sofrimento de todo Rio Grande do Sul. Juntos fazemos a força!”, explicam os cantores, que encerraram a turnê AMIGOS em dezembro do ano passado, mas se reunirão novamente pela causa.

Já no domingo (9), sobem ao palco de 13h00 às 22h00 Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Preta Gil, Lulu Santos, Gloria Groove, Duda Beat, Lexa, Pocah, MC Daniel, Xand Avião, Xamã, Zé Felipe, Ferrugem, L7NNON, Neto Fagundes, Luan Pereira, Hariel, IG, Ryan SP, PH, Don Juan, Davi, além dos os grupos Turma do Pagode e Menos é Mais.

“O Sul é a minha casa, minha terra, e neste momento eles pedem socorro. Ajudar é urgente e atender às necessidades básicas é o mínimo que precisamos agora. Uma tragédia como essa merece a atenção e o esforço de todos. Agradeço muito aos que toparam entrar nessa iniciativa e estão fazendo acontecer. Hoje, independentemente de onde estamos, todos nós queremos salvar o Sul”, disse Luísa, que encabeça a iniciativa com Pedro Sampaio.

Continua após a publicidade

“Quando a Luísa me chamou para esse projeto, eu não pensei duas vezes. Empenhei toda minha equipe e organizamos em uma velocidade recorde. Com certeza é mais uma forma de unirmos artistas e seus fãs em prol das vítimas no RS”, conta o DJ.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site da Eventim e custam entre R$ 100 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 500 (inteira, pista premium). Não há taxa de conveniência. Também é possível fazer doações (sem direito a ingresso), com valores que variam de R$ 50 a R$ 1 mil, para ajudar as vítimas gaúchas das enchentes.

Onde assistir na TV

Caso não possa ir até o estádio, o Multishow e a TV Globo exibirão as apresentações com exclusividade. O Multishow transmitirá ao vivo o show Amigos no dia 7, das 20h00 às 23h00, e toda a programação do dia 9, na íntegra. Já na Globo, 90 minutos do Festival Salve o Sul irão ao ar no domingo, a partir das 14h40. De acordo com a organização, a renda de patrocínios obtida pelas emissoras com a transmissão será destinada à plataforma Para Quem Doar.

Serviço:

Festival Salve o Sul

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo)

Quando: dias 7 e 9 de junho

Informações: no Instagram.