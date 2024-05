João Rock terá Pitty, Marina Sena, Duda Beat e mais mulheres no palco

O João Rock 2024 terá diversas mulheres incríveis entre as 30 atrações do line-up do festival, que acontece em 8 de junho em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Pitty, Marina Sena, Duda Beat, Marina Lima e Negra Li são algumas das que cantarão seus sucessos nos quatro palcos distribuídos no Parque Permanente de Exposições da cidade.

Segundo a organização, atrações inéditas passarão pelos quatro palcos (João Rock, Brasil, Aquarela e Fortalecendo a Cena).

Encontros musicais estão programados, entre eles o de Pitty e Emicida e o de Marcelo D2 com Djonga e Um Punhado de Bamba – ambos no palco João Rock, onde também se apresentam Os Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto (do CBJR) e Detonautas. “Só essa programação já dava um festival inteiro”, comemora Badauí, vocalista da banda CPM22.

É no Palco Aquarela que as mulheres soltam a voz: Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis – ambas pela primeira vez no Festival João Rock.

O Palco Fortalecendo a Cena terá Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh. No Palco Brasil, todas as atrações são inéditas no festival, que existe há 20 anos: Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

Números

A estimativa da organização é de um público de mais de 70 mil pessoas curtindo o evento em uma área de 200 mil metros quadrados.

O maior palco é o João Rock, com 110 metros de largura e 20 de altura. Os palcos Brasil e Aquarela contam com 50 metros e 20 metros de altura cada, enquanto o Fortalecendo a Cena oferecerá para os artistas um palco de 40 metros de largura por 12 metros de altura.

Marcelo Rocci, organizador do João Rock, fala sobre a grade de atrações montada para este ano. “É um sonho para nós, que estamos há tanto tempo defendendo a boa produção nacional. Talvez seja o line-up mais incrível que o festival já teve! Vai ser demais”, espera. O último lote está à venda.

SERVIÇO

Festival João Rock – Viva o clássico, descubra o novo!!

Quando: 8 de junho de 2024

Onde: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Ingressos: No site oficial e nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi, Novo Shopping, Shopping Santa Úrsula e RibeirãoShopping.