Penteados para o Rock in Rio: 6 formas de estilizar os cabelos

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira, 2 de setembro e vai até o dia 11. Sabemos que festivais de música não são apenas festivais de música (e retórica aqui se fez necessária). Esses eventos são uma forma de mostrar atitude, moda, beleza e cultura no geral.

O RiR é um dos maiores acontecimentos musicais do Brasil e faz seu retorno depois de dois anos por conta da pandemia de covid-19. Essa é a volta do público ao Parque Olímpico do Rio de Janeiro, e um respiro após um período complicado, que ainda não acabou, mas deu uma melhorada.

Quem vai ao festival certamente quer estar preparado para se divertir e também impressionar. Pensando nisso, trouxemos aqui ideias de penteados para estilizar o cabelo, considerando que você vai passar horas andando, em meio a multidões. A última coisa que vai querer se preocupar é se os fios estão no lugar, né?

Vamos de inspiração de penteados para o Rock in Rio?

Tranças

As tranças vão te ajudar a segurar o cabelo ao longo do dia (e da noite) e ainda te deixar bem estilosa. Lembrando que há muitas variações, das mais bagunçadinhas até aquelas que são mais rente à cabeça deixando os fios bem presos. A boxeadora, que aparece na foto acima, é uma das opções mais clássicas de penteados para festivais.

Se jogue no glitter e acessórios

Para deixar o visual mais divertido, dá para usar adereços e trançar apenas parte do cabelo. Não tenha medo de se jogar no glitter, presilhas e até fitas coloridas ou metalizadas, já que estes pequenos detalhes deixam qualquer trança simples mais interessante.

Bubble braid

Essa não é bem uma trança, mas o estilo é conhecido como bubbles braid (trança de bolhas). O efeito que fica no cabelo é bom bonito e a ideia desse penteado é manter os fios presos, evitando que fiquem oleosos ou desalinhados. Abaixo, você aprende a fazer passo a passo:

Continua após a publicidade

Rabo de cavalo à la Ariana Grande

Não existe nada mais prático do que apenas amarrar o cabelo. O rabo de cavalo alto pode parecer simples, mas a dona Ariana Grande nos mostrou que menos é mais.

Coques!

Fazer dois coques tem uma vibe Princesa Leia, de Star Wars? Sim, mas agora sabemos porque ela usava tal penteado e ainda lutava contra o Império, não é o mesmo? O penteado garante um cabelo arrumado e muita atitude.

Se você não gosta do estilo duplo, dá para apostar em um só.

Solto, mas com um toque especial!

Ok, existem diversas inspirações, mas você quer manter os fios soltos. Fica a critério do cliente, super dá para manter os cabelos livres, leves e soltos. Para dar um charme, invista em presilhas, mini elásticos e trancinhas.