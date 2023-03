Conheça Raye, artista britânica que promete dominar o pop em 2023

Grande parte do público pode ainda não ter ouvido falar sobre Raye — cantora e compositora britânica de 25 anos — mas isso está prestes a mudar. Desde o início de janeiro, a artista vem dominando as paradas musicais do mundo inteiro com o single “Escapism”, presente em “My 21st Century Blues”, elogiado álbum de estreia da artista que foi disponibilizado no início de fevereiro em todas as plataformas digitais. Confira:

Engana-se quem pensa que esta é apenas um lançamento corriqueiro. Na verdade, a musicista vem batalhando para divulgar o projeto desde que assinou com a Polydor Records — gravadora de superestrelas como Kendrick Lamar, Billie Eilish e Olivia Rodrigo — em 2014.

Mesmo emplacando hits nas paradas musicais (“Bed”, lançada em 2021, alcançou o topo de inúmeros charts), e escrevendo canções para ícones como Beyoncé (“Bigger”), John Legend (“A Good Night”) e até mesmo Anitta (“Girl From Rio”), sua gravadora engavetou o disco por quase sete anos, forçando Raye a entregar algumas de suas maiores composições para outros artistas do selo.

Sem conseguir quebrar o contrato, a estrela mergulhou numa grande dependência química, seguida de uma depressão provocada pelos abusos emocionais que sofreu na indústria. Felizmente, a batalha jurídica para escapar da gravadora terminou há dois anos, e desde então, a performer decidiu seguir a carreira como artista independente.

Livre para seguir quaisquer direções criativas possíveis, Raye vem quebrando recordes atrás de recordes, prometendo ser a grande revelação pop do ano. Os números não mentem: mesmo sem o apoio de uma grande gravadora, a artista alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas com “Escapism” e quase desbancou o novo disco de Shania Twain nos charts de álbuns.

Nos Estados Unidos, a performer se aproxima do top 20 na Billboard Hot 100 (também com ‘Escapism‘), disputando o topo ao lado de nomes consagrados como Miley Cyrus, The Weeknd, SZA e Beyoncé. Taca stream na lenda!

Apresentações que apenas comprovam o talento e carisma inerentes à Raye