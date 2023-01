MITA traz Lana del Rey e Florence + The Machine

Lana del Rey e Florence + The Machine serão as grandes atrações do MITA 2023, que anunciou seu line-up nesta segunda-feira. Outras atrações internacionais são Haim e The Mars Volta.

Assim como em sua primeira edição, o MITA 2023, acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Primeiro, nos dias 27 e 28 de maio, no Jockey Clube carioca, e depois nos dias 3 e 4 de junho, no Vale do Anhangabaú. A organização do festival informou que os ingressos começarão a ser vendidos no dia 1º de fevereiro. Em ambas cidades, os preços variam de R$ 350 (meia entrada para a pista) e R$ 1990 (valor do segundo lote da pista premium).

Além dos headliners gringos, o MITA trará também muita música brasileira. Jorge Ben Jor, Gilsons, Natiruts, NX Zero, Tasha e Tracie e Duda Beat são alguns dos nomes nacionais que se apresentarão no festival. Confira a programação completa:

27 de maio – Rio de Janeiro

Lana del Rey

Flume

Jorge Ben Jor

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jehnny Beth

Planet Hemp convida Tropkillaz

Gilsons

Larinhx convida MC Carol

Slipmamy & Ebony

28 de maio – Rio de Janeiro

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho convida Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago Oproprio

03 de junho – São Paulo

Lana del Rey

Flume

Natiruts

Badbadnotgood

Jehnny Beth

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon

04 de junho – São Paulo

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

Capital Inicial

NX Zero

Sabrina Carpenter

Don L convida Tasha & Tracie

Far from Alaska convida Supercombo