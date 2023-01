Projeto do Spotify celebra a comunidade LGBTQIAP+

O Spotify lançou um programa global de música para celebrar a comunidade LGBTQIAP+ e promover a equidade no áudio. GLOW, nome dado ao projeto, pretende dar voz a um grupo que foi marginalizado por anos no cenário musical, mesmo sendo responsável por grandes transformações, especialmente dentro do pop, e contando com grandes nomes, como Elton John.

Liniker, Pablo Vittar, Sam Smith, Tove Lo, Villano Antillano, Joesef, Arlo Parks, Bruses, Natalia Lacunza, Jean Seizure e Leland são os 11 artistas convidados pela empresa para o lançamento. A escolha foi feita com base na importância deles para o movimento e, também, pela arte que criam.

Pablo Vittar afirma ter ficado muito feliz em receber o convite para ser uma das embaixadoras. A drag queen mais seguida no Instagram ainda diz: “é muito importante que a nossa comunidade LGBTQIAP+ continue brilhando e alcançando cada vez mais posições de destaque ao redor do mundo. É uma honra saber que a minha arte e música inspiram e contribuem para essa luta.”

A iniciativa conta com o hub GLOW, um espaço para evidenciar vozes da comunidade voltado aos usuários queers e aliados, além da playlist global GLOW, que será atualizada todos os meses com faixas de artistas que fazem parte do movimento.

“Fazer parte de um projeto como esse do Spotify é muito especial. Somos artistas LGBTQIAP+ e pensamos as nossas vidas e o nosso cotidiano no movimento das coisas, sem nos colocar nas caixas que sempre somos colocades. Poder estar em GLOW é acender nossos faróis para que todes brilhem”, destaca Liniker.

Na estreia de Glow, aparecem as seguintes composições: Unholy (feat. Kim Petraas), por Sam Smith e Kim Petras; Kaleidoscópica, por Villano Antillano; AMEIANOITE, por Pabllo Vittar e Gloria Groove; Moment, por Joesef; 2 Die 4, por Love To; Todo Lamento, por Natalia Lacunza; I Like 2 Be, por Bruses; Playing Around, Jean Seizure; Weightless, por Arlo Parks; Lili, por Liniker; Bad At Letting Go, Leland. Ouça abaixo: