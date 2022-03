8 podcasts comandados por mulheres brasileiras para ouvir no Spotify

Se você ainda não se entregou ao consumo diário de podcasts, prepare-se: essas mulheres vão fazer você se apaixonar pelo conteúdo em áudio. Seja sobre casos estranhos não resolvidos ou relacionamentos que não deram certo na era da internet, os 8 podcasts a seguir, disponíveis no Spotify, vão deixar você de queixo caído.

Psicologia na Prática

Comandado por Alana Anijar, a produção exclusiva do streaming aborda saúde mental, autoestima, autoconhecimento e inteligência emocional, tudo sob o viés da terapia cognitivo comportamental. Exemplos práticos e acessíveis ajudam o ouvinte a aplicar ou ao menos reconhecer os conceitos da psicologia no seu dia a dia. Toda terça-feira, um episódio novo.

Vai Passar

Sabe aquele sentimento de “será que é só comigo, com meu filho?”, calma, vai passar! Toda quarta-feira, Elisama Santos divide a bancada com Thiago Queiroz para falar sobre parentalidade, relacionamentos e autocuidado de forma educativa, despretensiosa e acolhedora. Pé no chão com a vida adulta real, temos.

Clube do Pé na Bunda

Tá bom, tá bom, a gente quer mesmo é ouvir causos de amor e de sofrência com toque de vida tragicômica na era dos relacionamentos confusos. Outro podcast original do Spotify, o Clube do Pé na Bunda abraça e escancara o amor na internet com histórias do que deu ou não certo para o coração dos jovens sofredores. Gabie Fernandes, Igor Pires e João Doederlein vão animar sua segunda-feira, sim e claro.

1001 Crimes

Adora uma história policial? Então você não pode perder por nada o conteúdo reunido por Bruna Roberta, Fabi Marques e Jessica Gomes neste podcast. Às quartas e sextas, elas destrincham casos de assassinatos conhecidos no mundo inteiro, tipo o bebê diabo que ficou conhecido nos anos 70 em São Paulo ou o Rui Pedro, famoso em Portugal.

Os Fantasmas nos Divertem

Na mesma toada, só que com um pé no ~sobrenatural, as jornalistas Juliana e Renata comentam contos e lendas urbanas de terror. As histórias se mesclam com relatos de pessoas que passaram por experiências paranormais para deixar tudo mais interessante. Todas as terças e sextas.

Um Show de Jamile

Às vezes bate uma saudade dos programas de TV dos anos 2000… Quando se sentir desamparada nas refs, procure, às sextas, a voz de Jamile Godoy. Neste podcast, você encontrará vários quadros aleatórios, com conteúdo e desafios aos convidados, sobre temas que rondam a vida dos brasileiros.

Teorias de Quinta

Como o nome já sugere, toda quinta-feira você pode escutar a palavrinha da psicanalista e pesquisadora em psicologia criminal Paula Febbe sobre teorias sem noção que deixam qualquer conspirador de pelos arrepiados.

Quem Lê Tanta Notícia

A gente! Tati Bernardi e Vera Iaconelli mostram, destrincham e comentam os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo no melhor modo rindo-mas-chorando-de-nervoso, porque em 2022 a gente já entendeu que nada vai ser fácil. Toda quinta-feira.