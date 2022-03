Online: Mostra Plural de Cinema LGBTQIA+ exibe curtas sobre diversidade

Não sabe o que assistir em março? Então pode comemorar: até o dia 20, você pode aproveitar uma seleção especial de 10 curtas-metragens britânicos que tematizam a diversidade sexual e de gênero na Mostra Plural de Cinema LGBTQIA+. O projeto online é uma parceria entre o Sesc São Paulo e o British Council.

Plural, a mostra traz curtas com contextos sociais e culturais diversos e temáticas como xenofobia e racismo entrelaçadas à LGBTfobia. A seleção é fruto de projetos como o Fresh Flare e o Five Films for Freedom, que produzem e disponibilizam globalmente curtas em apoio à comunidade LGBTQIA+ e já alcançaram mais de 15 milhões de pessoas desde 2015. Todo o conteúdo pode ser acessado gratuitamente na plataforma digital do Sesc.

Conheça as sinopses de alguns dos destaques

Os homens que falam Gayle

Dirigido por Andrew Brukman, a produção acompanha a drag queen Nathan, uma das últimas pessoas a falar Gayle – língua secreta inventada pela comunidade homossexual durante o Apartheid.

Em nenhum lugar

Continua após a publicidade

Uma jovem palestina cruza ilegalmente a fronteira com Israel para encontrar o irmão desaparecido, descobrindo a verdade por trás de seu exílio.

Deixe meu corpo falar

Nossos corpos guardam memórias. O corpo não esquece. A infância em Damasco, OCD, a Revolução, apaixonar-se por uma mulher. O meu corpo se recorda.

Dia de salão

Amma passa o dia no salão de cabeleireiro afro-caribenho para fazer suas tranças, num ambiente com muita diversão, spray, fofocas e risadas. Mas como ela lidará com a homofobia casual?