Sarah Oliveira e Roberta Martinelli exaltam as relações em novo podcast

Sarah Oliveira e Roberta Martinelli apresentam o podcast Nós, original do Spotify, que estreou nesta segunda-feira (10) gratuitamente na plataforma. A dupla, que leva uma amizade de longa data, fala sobre relacionamentos, laços afetivos e dos diversos desafios e prazeres presentes nas relações humanas.

Entre os sentimentos e questionamentos do que é “o nós em um Brasil tão diverso”. Como reflete Roberta, os afetos – e até desafetos – são a chave para mergulhar na complexidade das relações humanas.

A música está diretamente ligada ao podcast, já que ambas apresentaram programas com memória afetiva e som como fio condutor e, para o primeiro projeto juntas, decidiram unir as duas coisas em um novo formato. Para completar o papo, cada episódio terá a participação de dois convidados.

“A gente resolveu que cada uma de nós ia ouvir um lado da história. Esse foi o formato que a gente criou. Então a Sarah grava com um dos lados e eu gravo com o outro”, conta Roberta sobre a estrutura do podcast. Os dois lados da história só se juntam durante a gravação do podcast.

A ansiedade de descobrir o outro lado da narrativa só some durante a gravação, quando elas entram em contato com os dois relatos. “É um outro mundo que se abre, por que você entende muita coisa”, afirma Sarah.

Roberta lembra ainda da importância da escuta para o processo de compreensão dos lados: “as pessoas [também] contam para ouvir.”

Continua após a publicidade

O Seu Olhar, canção de Arnaldo Antunes e Paulo Tatit, foi escolhida para ser a trilha sonora da série com uma interpretação exclusiva da cantora e compositora Mahmundi. Para Sarah, a música resume perfeitamente o “nós”. “Somos nós duas, a nossa amizade, os nossos diferentes olhares, mas que se complementam. E as histórias de todos nós, que também são diferentes vivências, diferentes realidades, diferentes privilégios, mas a gente se identifica em algum lugar com elas”, afirma a apresentadora.

Além de contarem as histórias e comentarem sobre as lições aprendidas, uma playlist no próprio Spotify nasce a cada episódio. “Dá muito trabalho, porque não é só música que a gente acha bonita, são as músicas que contam as histórias que tem a ver com a história daquele episódio”, comenta Sarah. Alguns entrevistados também sugerem canções que os tocam e têm relação com a história para entrar na playlist.

No primeiro episódio já disponível no Spotify, a dupla conta a história de um pai e uma filha, Reinaldo e Julia, que construíram um relacionamento que vai além dos laços biológicos.

As reflexões sensíveis sobre os relatos ensinam sobre a força das relações e que mesmo os melhores encontros possuem desafios a serem enfrentados.

A dupla carrega histórias divertidíssimas, como a do dia que se conheceram. Roberta conta com entusiasmo sobre o encontro com Sarah pela primeira vez no caminho do Prêmio Multishow.

Roberta conta que a amiga a acolheu desde o início.“Ela me ensinou o que é ser amiga de alguém (…) A Sarah foi muito cuidadosa comigo e muito querida e a gente foi se aproximando.”

A relação de carinho é recíproca. “Tem isso do podcast de falar ‘seu olhar melhora o meu’ e eu tenho um pouco isso com a Roberta. (…) Ter ela por perto deixa minha vida mais feliz, sabe?”, completa Sarah. Se as duas participassem do podcast como convidadas, o encontro delas seria a pauta.