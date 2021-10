Dia Nacional do Podcast: ouça programas do Spotify liderados por mulheres

Atualizado em 20 out 2021, 14h45 - Publicado em 21 out 2021, 07h00

Por Nathalie Silva (colaboradora) Atualizado em 20 out 2021, 14h45 - Publicado em 21 out 2021, 07h00

Está à procura de programas que juntem entretenimento e vozes femininas? Para comemorar o Dia Nacional do Podcast que é celebrado em 21 de outubro, o Spotify elaborou uma lista exclusiva para CLAUDIA de mulheres que estão à frente de programações dos mais variados temas do universo feminino como: relacionamentos, finanças, gastronomia, sexualidade, maternidade, entre outros.

”Ter voz é algo muito poderoso. Faz muita diferença quem fala, como fala, do que fala… Mulheres criando e contando suas histórias geram impacto na sociedade. Podcast é cultura, difunde ideias e ativa muito a imaginação. É importante estar lá, é importante falar, ser ouvida e ouvir outras mulheres com diferentes vivências e visões de mundo”, diz Madama Brona do podcast Central de Astrologia.

Todos os programas selecionados são gratuitos, originais ou exclusivos do Spotify. Confira a seguir sugestões para ouvir e sair mais empoderada:

Nós

Roberta Martinelli e Sarah Oliveira comandam esse podcast com histórias reais sobre pessoas e relacionamentos. As apresentadoras propõem uma pausa para escutar, refletir e se emocionar com histórias afetivas reais e a dor e a delícia desses encontros. Toda segunda-feira tem um capítulo novo do programa. (Clique aqui para ouvir).

Central de Astrologia

Nesta programação Bruna Paludo é Madama Brona, uma astróloga desmotivacional que traz as previsões da semana para ajudar quem está precisando de um conselho dos astros para tomar uma decisão. Novos conteúdos vão ao ar toda segunda-feira. (Clique aqui para ouvir).

Quem Lê Tanta Notícia

A escritora Tati Bernardi e a psicanalista Vera Iaconelli, junto do advogado Thiago Amparo, comentam e destrincham todos os acontecimentos do Brasil e do mundo que viraram notícia. A cada assunto, o trio explica, opina, ri e chora. Os programas saem sempre uma vez na semana às quintas-feiras. (Clique aqui para ouvir).

Próxima Parada

No comando desse podcast jornalístico com notícias da periferia, em especial a de São Paulo, está Gabriela Carvalho. Junto com Rômulo Cabrera, ela apresenta histórias e relatos sobre educação, emprego, saúde, segurança, habitação, cultura, etc. Todo dia tem um novo apanhado de notícias. (Clique aqui para ouvir).

Calcinha Larga

Camila Fremder, Helen Ramos e Tati Bernardi são mulheres independentes, bem-humoradas e mostram nesse podcast que a busca por ser a profissional do ano e a melhor mãe do mundo é extenuante. Elas nos lembram que a perfeição não existe e o que importa é aproveitar a jornada, e se for com as amigas, melhor ainda! Às quartas sempre lançam episódios novos. (Clique aqui para ouvir).

É Noia Minha?

Sabe aqueles pensamentos malucos, indagações e paranoias que passam pela nossa cabeça? Camila Fremder sabe bem e compartilha suas piras para tentar desvendar os mistérios dos devaneios da mente humana. Toda quinta. (Clique aqui para ouvir).

Para Dar Nome às Coisas

Uma mesa de bar em forma de podcast? A jornalista e escritora Natália Sousa convida os ouvintes para uma conversa aberta sobre a vida: conquistas e desalinhos, passos certos e tombos memoráveis, de escolhas redondinhas e erros inconfessáveis. Ela atualiza a plataforma com novos episódios às quartas. (Clique aqui para ouvir).

Estamos Bem?

Estabilidade emocional é ouro nos dias atuais com tantos acontecimentos malucos a todo tempo. A jornalista Bárbara dos Anjos Lima, acompanhada do amigo Thiago Theodoro, mergulha na jornada de autoconhecimento para viver a vida de um jeito mais leve. Tem episódio toda segunda-feira. (Clique aqui para ouvir).

Frase do Dia

Todos os dias esse podcast inspira, motiva e muda seu ponto de vista. Ouça algumas das frases famosas mais importantes da história mundial, seja pela manhã para colocar uma intenção para o seu dia, à tarde para animá-la ou à noite para refletir.(Clique aqui para ouvir).

Horóscopo Hoje

Esse programa traz diariamente a previsão da sua própria vida! Tudo para guiar você sobre crescimento pessoal, carreira profissional, amor e tudo o que os astros têm para oferecer. E acontece todos os dias.(Clique aqui para ouvir)

Hoje tem

Hoje tem é um podcast sobre tudo e mais um pouco, uma diversidade de assuntos em conversas sem compromisso. Quem organiza essa mistura boa é Leila Germano, que aproveita seu olhar curioso para apresentar um conteúdo com humor e opinião. As segundas e sextas são sempre recheadas de novidades. (Clique aqui para ouvir).

Respondendo em voz alta

Esse podcast é uma oportunidade perfeita para ter respostas para as dúvidas mais aleatórias da sociedade. Laurinha Lero responde perguntas enviadas pelos ouvintes, como “o que fazer se o seu date chegou cheirando gorgonzola”, “por que o rato roeu a roupa do rei de Roma” ou “por que existe o verbo defenestrar”. Quinzenalmente tem episódio novo, às segundas-feiras. (Clique aqui para ouvir).

Mulheres Criminosas

Para quem gosta de crimes reais, esse programa destrincha casos em que as mulheres não são apenas vítimas. Em cada novo episódio, o programa examina a psicologia, as motivações e histórias de vida de famosas mulheres que cometeram crimes. Às segundas-feiras sempre tem novos casos. (Clique aqui para ouvir).

Bonde Boca

Com equilíbrio entre técnica e histórias com entretenimento e humor, Bonde Boca é um prato cheio para quem curte culinária e gastronomia. Como define a apresentadora Clarisse Duarte, esse programa “é mais para quem tem paixão por comer do que para quem gosta de cozinhar”. Prepare o estômago! (Clique aqui para ouvir).

Boletos Pagos com Nath Finanças

A prioridade é manter os boletos em dia. E ninguém melhor para falar sobre economia e educação financeira que Nathália Rodrigues, referência no assunto. No desenrolar dos episódios, Nath e um convidado conversam sobre planejamento em uma linguagem acessível e didática. (Clique aqui para ouvir).

Acabar

Hispânica, Melanie Tobal almeja quebrar os tabus sobre o orgasmo feminino. Em cada um dos 10 episódios, com um convidado diferente, ela conduz um papo informativo com, dados, reflexões e técnicas para as mulheres explorarem o corpo e descobrirem o que gostam – ou não – na hora H. (Clique aqui para ouvir).

Rose and Rosie: Parental Guidance

As humoristas inglesas Rose e Rosie que, além de trabalharem juntas, são casadas, relatam o dia a dia de um casal gay que está formando uma família. A cada episódio, em parceria com a BBC, elas conversam com amigos e casais que já tiveram o primeiro filho para criar seu pequeno da melhor maneira em qualquer situação social. Toda segunda-feira tem episódios novos. (Clique aqui para ouvir).