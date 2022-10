Mostra SP: 6 filmes gratuitos e online do festival de cinema

Atualizado em 20 out 2022, 09h27 - Publicado em 20 out 2022, 08h15

Por Paula Jacob Atualizado em 20 out 2022, 09h27 - Publicado em 20 out 2022, 08h15

Hoje, 20 de outubro, começa a 46a edição da Mostra Internacional de Cinema, que segue, até o dia 02 de novembro, preenchendo as salas de cinema de São Paulo com uma das curadorias mais ricas quando o assunto é a sétima arte. Este ano, mais de 200 produções de todos os cantos do mundo compõem a programação disputada. Entre elas, 71 são dirigidos por mulheres — fique de olho em Alcarràs, de Carla Simón, Regra 34, de Julia Murat, e o curta A Camareira, de Lucrecia Martel — e muitas (muitas!) são premiadas em festivais importantes, tais quais Cannes, Berlim e Veneza.

Para quem não consegue acompanhar toda essa maratona ao vivo, não se preocupe, a Mostra SP disponibiliza online e gratuitamente, em parceria com o Spcine Play e o Sesc Digital, 17 filmes de nacionalidades das mais variadas. Aqui, selecionamos 6 destaques para você ficar ligado e não perder a oportunidade do play — confira todos os horários pela plataforma oficial.

Corações Gentis (Bélgica)

Dirigido por Olivia Rochette e Gerard-Jan Claes, o filme foi vencedor do Grande Prêmio do Júri Internacional da seção Generation 14plus do Festival de Berlim. Na história, acompanhamos um casal vivendo em Bruxelas que precisa lidar com as mudanças decorrentes da ida à universidade. O futuro do relacionamento é colocado em perspectiva a partir das oportunidades que surgem no caminho de Billie e Lucas, individualmente. É um delicioso filme sobre o primeiro amor.

As Hostilidades (México)

Com um olhar intimista, o diretor M. Sebastian Molina retrata a vida na cidade de Santa Lúcia, marcada pela violência e criminalidade. O documentário segue os primos mais novos do próprio criador para que, por meio da perspectiva jovem e pessoal, o espectador sinta os altos e baixos dessa vivência marcada pela melancolia.

O Estranho Caso de Jacky Caillou (França)

Gisele é uma senhora curandeira, moradora de uma pequena vila no alto dos Alpes franceses. Ali, ela compartilha a vida e a rotina com o seu neto, Jacky Caillou. Após a chegada de Elsa, jovem da cidade, algo estranho paira no ar. Ela, que foi até lá apenas ver se seria possível resolver uma misteriosa mancha nas costas que não para de crescer, enfrenta a morte de animais e da própria anciã. Jacky, então, precisa entender se herdou esses dons. O filme de Lucas Delangle foi exibido na seção L’ACID, no Festival de Cannes.

Sonne (Áustria)

Vencedor do prêmio de melhor primeiro longa-metragem no Festival de Berlim, o filme de Kurdwin Ayub questiona a massificação das redes sociais e a padronização estética que circula nos aplicativos. A diretora iraquiana coloca no centro da narrativa três amigas que viralizam no YouTube com um vídeo de dança, no qual estão rebolando usando hijab. A fama faz com que uma delas se afaste da cultura curda, enquanto as outras duas se perdem na personagem sedutora que a vida virtual permite existir.

Tartaruga Sob a Terra (Índia)

Natureza, ancestralidade e vida estão permeadas na narrativa filosófica de Shishir Jha. A partir da morte de uma menina, decorrente dos efeitos da mineradora de urânio próxima a tribo de Jharkhand, o diretor reflete sobre a profundidade da conexão de povos originários com a floresta. É a partir dela que se desenvolve a cultura, o folclore e as festividades. Quando as mudanças climáticas avançam, como essas pessoas ficam?

Você Tem que Vir e Ver (Espanha)

Outro drama romântico para, provavelmente, chorar é este aqui. Dirigido por Jonás Trueba, o filme mistura calor, viagens e desentendimentos amorosos para traçar as vivências tragicômicas de dois casais nos seus trinta-e-poucos-anos. Entre Madri e o interior da Espanha, somos presenteados com questionamentos existenciais e paisagens belíssimas.