4 filmes dirigidos por mulheres em cartaz nos cinemas

O papel das mulheres no cinema tem mudado nos últimos anos, tanto na representação nos filmes quanto por trás das câmeras. Ainda há muito o que melhorar, mas é bom acompanhar essas mudanças. Parte disso pode ser visto nas salas de exibição, já que, nesta semana, os cinemas brasileiros contam com estreias de quatro filmes dirigidos por mulheres e com histórias femininas.

A Mulher Rei e Não se Preocupe, Querida entram na leva de produções internacionais, com direção de Gina Prince-Bythewood e Olivia Wilde, respectivamente. No âmbito nacional temos Desterro, de Maria Clara Escobar, e O Livro dos Prazeres, de Marcela Lordy. Os quatro longas-metragens entram em cartaz nesta quinta-feira, dia 22.

A Mulher Rei

A Mulher Rei conta a história das guerreiras africanas Agojie, que faziam parte da guarda do rei de Daomé. Inspirada em fatos, a produção traz Viola Davis como a protagonista, no papel de líder do exército das mulheres. A trama acompanha a atriz treinando as suas novas recrutas para defender a região onde moram do Império Oyo, dando um fim na troca de mercadorias e no comércio de escravos na África Ocidental. O épico conta com ótimas cenas de ação graças ao trabalho da diretora Gina Prince-Bythewood, responsável por um dos maiores sucessos do gênero na Netflix, The Old Guard. Além de Viola Davis, o elenco tem Thuso Mbedu, Lashana Lynch, John Boyega, Adrienne Warren, Sheila Atim, Jayme Lawson e Hero Fiennes Tiffin.

Não se Preocupe, Querida

Com Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine e Olivia Wilde, que além de estrelar é também a diretora, Não se Preocupe, Querida segue a vida de uma dona de casa que vive em uma comunidade experimental e passa suspeitar que a empresa de seu marido está escondendo segredos perturbadores. Notou a semelhança com Esposas em Conflito (1975), baseado no romance Mulheres Perfeitas, de Ira Levin? A obra ganhou uma outra adaptação com o mesmo título do livro em 2004, com Nicole Kidman no elenco. Não se Preocupe, Querida fez sua estreia no Festival de Veneza deste ano e é o segundo longa-metragem comandando por Wilde, o primeiro foi o elogiado Fora de Série.

Desterro

A diretora Maria Clara Escobar faz sua estreia na direção de um longa de ficção em Desterro, filme que mostra qual o papel da mulher na sociedade, com reflexões acerca disso. Estamos no século XXI e continuamos presas a certos costumes por conta do patriarcado. Na narrativa, acompanhamos Laura, uma mulher que decide fugir do filho e do marido em busca de encontrar seu verdadeiro lugar de pertencimento, longe do que a sociedade quis decidir por ela. No elenco temos Carla Kinzo, Otto Jr. e Rômulo Braga.

O Livros dos Prazeres

Baseado na obra de Clarice Lispector, O Livros dos Prazeres segue Lóri, uma mulher solitária que está exausta de relacionamentos amorosos rápidos e superficiais. Até que ela conhece Ulisses, que vai fazer com que ela enfrente a própria solidão. O filme nos faz mergulhar no romance Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, de Lispector. A produção é também o primeiro longa ficcional de Marcela Lordy, que recentemente dirigiu episódios da série Turma da Mônica: A Série, da Globoplay. O filme é estrelado por Simone Spoladore, Javier Drolas e Felipe Rocha.