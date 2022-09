5 filmes com Marilyn Monroe disponíveis no streaming

Marilyn Monroe é um ícone muito além de Hollywood. A atriz se tornou emblemática na cultura pop e também nas teorias da conspiração que envolvem sua morte. Nesta semana, a vida dela é o foco de um dos lançamentos da Netflix, a cinebiografia Blonde, estrelada por Ana de Armas. Mas antes de conhecer a história da atriz, que tal assistir aos clássicos protagonizados que a tornaram um dos maiores nomes do cinema de todos os tempos?

Nem todas as produções em que atuou, que somam mais de 30, podem ser facilmente encontradas, mas algumas estão a um clique de distância nas principais plataformas de streaming. Entre os títulos estão Os Homens Preferem as Loiras, um dos primeiros sucessos na carreira de Marilyn, Torrentes de Paixão e O Pecado Mora ao Lado, aquele com a famosa cena do vestido branco.

Torrentes de Paixão (1953)

Marilyn Monroe teve pequenos papéis em diversos filmes, mas Torrentes de Paixão (Niagara no título original) foi um divisor de águas em sua vida. No suspense, ela interpreta Rose Loomes, uma mulher que pretende matar o marido (Joseph Cotten) com a ajuda do amante. A atuação dela foi elogiada na época e abriu a porta para outros trabalhos. Torrentes de Paixão está no catálogo do Star+.

Os Homens Preferem as Loiras (1953)

Depois de Torrentes da Paixão, Marilyn Monroe se juntou à Jane Russell na comédia Os Homens Preferem as Loiras. Você deve se lembrar da cena em que Marilyn canta Diamonds Are a Girl’s Best Friend com um vestido rosa, já que ela foi reprisada em diversos outros filmes e clipes, como Material Girl da Madonna. No filme, Lorelei Lee (Monroe) e sua melhor amiga, Dorothy Shaw (Russell), embarcam em um cruzeiro com destino à Paris para encontrarem o noivo de Lorelei, mas o pai dele contrata um detetive para investigá-la durante a viagem e descobrir se a moça é realmente fiel. Os Homens Preferem as Loiras está disponível também no Star+.

O Pecado Mora ao Lado (1955)

Outro clássico na carreira de Monroe é O Pecado Mora ao Lado. Dirigida por Billy Wilder, um dos mais bem-sucedidos cineastas de Hollywood, a comédia segue a rotina abalada de Richard Sherman (Tom Ewell) com a chegada de uma nova vizinha, ninguém menos do que Marilyn Monroe. Ela não tem um nome na história, mas seu impacto é gigante. Em uma das cenas, a atriz aparece toda de branco e seu vestido se levanta com o vento. Facilmente um dos momentos mais icônicos do cinema. O que pode ser banal hoje em dia, em 1955 era ousadíssimo. O Pecado Mora ao Lado está no Star+.

Quanto Mais Quente Melhor (1959)

Quanto Mais Quente Melhor também conta a direção de Billy Wilder. Ele foi indicado ao Oscar por seu trabalho no filme, assim como um dos protagonistas, Jack Lemmon. Junto a ele temos, Tony Curtis e Marilyn Monroe, vencedora do Globo de Ouro por sua performance no longa. A produção foi elogiadíssima na época. Na história, após testemunhar um assassinato da máfia, dois músicos se disfarçam de mulheres e se juntam a uma banda de jazz onde todos os membros são do sexo feminino. Quanto Mais Quente Melhor está disponível para aluguel e compra na Google Play.

Os Desajustados (1961)

Último longa-metragem da carreira de Marilyn Monroe, que morreu no ano seguinte do seu lançamento, em 1962, e de Clark Gable. Os Desajustados segue de Roslyn Taber (Monroe), uma recém-divorciada que se apaixona por Gay Langland (Gable), um vaqueiro cabeça dura. Para conviverem juntos, eles terão que entrar em acordo sobre seus estilos de vida. O filme ficou marcado por ser o último trabalho finalizado dos dois protagonistas. Isso porque Marilyn Monroe deixou um filme inacabado em 1962, intitulado Something’s Got to Give. Os Desajustados está disponível no streaming da MGM.