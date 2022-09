6 filmes de Jean-Luc Godard disponíveis no streaming

A manhã desta terça-feira (13) amanheceu mais cinza para os amantes do cinema com a morte de Jean-Luc Godard, aos 91 anos. O cineasta é um dos pioneiros da Nouvelle Vague, icônico movimento artístico do cinema francês, ao lado de Agnès Varda e François Truffaut. Com mais de 100 produções no currículo, entre longas-metragens, curtas, documentários e séries, Godard deixou um legado para a sétima arte e sua influência está presente na cinematografia até hoje.

Para relembrar sua obra, selecionamos aqui 6 filmes de Jean-Luc Godard que estão disponíveis no streaming.

Acossado

A estreia de Godard no cinema foi em 1960 com Acossado, considerado um clássico do cinema francês. O filme é estrelado por Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg, que se tornaram símbolos da Nouvelle Vague após o lançamento. Como o realizador fazia um cinema experimental, esta obra tem pequenas inserções para mostrar ao espectador que ele está dentro de um filme. Um desses elementos é a quebra da quarta parede – quando o personagem interage com a câmera ou plateia. Essa técnica tem se tornado muito popular hoje em dia, foi vista em Fleabag, por exemplo. Inclusive, Acossado é a história de amor entre Michel Poiccard (Belmondo) e Patricia Franchini (Seberg) na base do improviso, assim como na vida real. A produção está disponível para aluguel e compra no Google Play.

Uma Mulher É Uma Mulher

Uma comédia romântica que foge do usual. Uma Mulher É Uma Mulher é estrelado por Anna Karina, atriz dinamarquesa que se tornou um dos principais nomes da Nouvelle Vague. Ela teve um relacionamento com Godard e participou de muitos fde seus filmes. Novamente, temos Jean-Paul Belmondo no elenco e Jean-Claude Brialy, outro rosto conhecido do cinema francês. A produção conta a curiosa história de Angela (Anna Karina) que quer ter um filho, mas seu namorado (Brialy) é contra a ideia. Então, ele sugere que seu melhor amigo (Belmondo) a engravide. Uma Mulher É Uma Mulher está no Telecine Play, canal que faz parte do Globoplay.

O Pequeno Soldado

Este é um dos filmes de Godard que destoa de sua filmografia (assim como Detetive, de 1985). O Pequeno Soldado tem um forte teor político ao retratar a história de Bruno (Michel Subor), um desertor durante a Guerra da Argélia. Um dos seus desejos é fugir para o Brasil, mas ele acaba refugiado em Genebra, onde conhece Veronica (Anna Karina) e se apaixona. Em meio a isso, Bruno acaba em um esquema de espionagem política. O longa aborda violência e um discurso delicado com a França em relação a Guerra na Argélia e, por conta disso, foi censurado pelo governo francês. O Pequeno Soldado foi filmado em 1960, mas só teve liberação para ser lançado em 1963 com o fim do conflito armado. O filme está no Telecine Play.

Uma Mulher Casada

Apesar de pouco conhecido, Uma Mulher Casada é um ótimo trabalho do diretor. A narrativa mostra um dia na vida de Charlotte (Macha Méril), uma mulher casada (como já entrega o título) que tem um amante. O filme foi feito de uma forma mais inteligente, funcionando quase como nossa memória. Acompanhamos as 24 horas de Charlotte em fragmentos, entre grandes planos e zooms em partes específicas, como uma placa, um detalhe do rosto. É bem interessante e uma das produções de Godard que deveria ser mais reconhecida. Uma Mulher Casada, de 1964, está no acervo Telecine Play.

Masculino-Feminino

Colaboração do cineasta com Jean-Pierre Léaud, que fez sua estreia no cinema em Os Incompreendidos, de François Truffaut, amicíssimo de Godard. O filme acompanha Paul (Léaud), um jovem que acabou de sair do exército e se encontra desiludido com a vida. Enquanto sua namorada está focada na carreira, ele acaba encontrando conforto em causas sociais – e se envolvendo com outras mulheres. Um típico drama francês, com conflitos amorosos. Masculino-Feminino, lançado em 1966, é inspirado nos livros La Femme de Paul e Le Signe, de Guy de Maupassant. A produção está disponível no catálogo da MUBI.

Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela

Outro filme do Godard que pode ser encontrado na MUBI é Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela. Focando em uma narrativa mais feminina, assim como em Uma Mulher É Uma Mulher, esta história gira em torno de Juliette Janson (Marina Vlady), uma dona de casa suburbana que também atua como garota de programa. O longa consegue falar de moda, beleza, sexo e Guerra do Vietnã – filme fez sua estreia em 1967, um dos períodos mais tensos do conflito.