8 filmes de terror dirigidos por mulheres para assistir

Busca filmes de terror dirigidos por mulheres? Para quem curte o gênero, montamos uma lista com 8 opções de longas de diferentes estilos e países de origem, que trafegam entre diversos temas como criaturas monstruosas, espíritos malignos, dramas psicológicos, entre outros.

Entre elas, os clássicos Cemitério Maldito, lançado em 1989, dirigido por Mary Lambert, e Psicopata Americano, de Mary Harron, que chegou em 2000 aos cinemas.

Cemitério Maldito (1989)

Com direção de Mary Lambert, Cemitério Maldito é inspirado no livro de Stephen King, e conta a história de uma família que se muda para perto de um cemitério conhecido por ressuscitar animais de estimação.

Onde assistir online: Paramount+ e Google Play

Psicopata Americano (2000)

Dirigido por Mary Harron, o filme é sobre um investidor perfeccionista e vaidoso em Nova York chamado Patrick Bateman, interpretado por Christian Bale, que esconde sua psicopatia de colegas. Um thriller eletrizante!

Onde assistir online: Apple TV, Star+, Youtube Filmes e Google Play

Raw (2016)

Raw, ou Grave, dirigido pela diretora Julia Ducournau, apresenta uma jovem universitária que desenvolve o desejo de comer carne humana. Estrelado por Garance Marillier, estreou primeiramente no Festival de Cannes 2016 e ficou famoso por um detalhe curioso: fazer o público desmaiar no Festival de Toronto.

As Boas Maneiras (2017)

Com direção de Juliana Rojas e Marco Dutra, o filme tem as atrizes Isabel Zuaa (Clara) e Marjorie Estiano (Ana) como protagonistas. A história se desenrola quando Ana contrata Clara para ser babá de seu filho que ainda não nasceu. Com o tempo, Ana começa a apresentar um comportamento sinistro.

Onde assistir online: Netflix, Youtube Filmes, Google Play, Amazon Prime

O Babadook (2014)

Dirigido por Jennifer Kent, o filme é bastante sinistro e traz uma mãe tentando proteger seu filho contra o medo de um monstro de uma antiga canção de ninar que ele acredita viver em sua casa.

O Convite (2015)

Com direção de Karyn Kusama, o filme apresenta um grupo de amigos que se reúne após anos separado em um elegante jantar. Will, protagonizado por Logan Marshall-Green, precisa enfrentar a perda do filho, na casa de sua ex-mulher, além de enfrentar situações sinistras que ocorrem durante a noite.

Boa Noite, Mamãe (2014)

Dirigido por Veronika Franz e Severin Fiala, o thriller psicológico aclamado pela crítica conta a história de dois meninos assombrados pelo estranho comportamento da mãe, que operou recentemente o rosto.

Onde assistir: Apple TV

Carrie, a Estranha (2013)

Remake do clássico de 1976, e dirigido por Kimberly Peirce, o filme conta a história de uma adolescente tímida e insegura (interpretada por Chloë Moretz) rejeitada pelos colegas da escola, que desenvolve poderes sobrenaturais. A história é baseada no livro de Stephen King.