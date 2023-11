“Meninas Malvadas”: trailer do musical produzido por Tina Fey é divulgado

Regina George está de volta! Na manhã desta quarta-feira (24) foi divulgado o trailer oficial de uma das produções mais aguardadas para 2024, o Meninas Malvadas: O Musical, que contará de maneira repaginada o clássico de 2004, interpretado por Lindsay Lohan.

Além de trechos inéditos da nova adaptação, o longa dirigido e produzido por Tina Fey também ganhou data de estreia aqui no Brasil, marcada para o dia 11 de janeiro de 2024, com previsão de estreia também na plataforma de streaming do Paramount +. Confira o trailer inédito a seguir:

Get in loser, we’re going to the movies. 💖 Watch the new trailer for #MeanGirls – only in theatres January 12. #OnWednesdaysWeWearPink pic.twitter.com/Kkqt4fXqLF — Mean Girls (@MeanGirls) November 8, 2023 Continua após a publicidade

Com uma produção inspirada no icônico musical da Broadway, o filme conta com nomes quentes para o seu novo elenco, como Busy Phillips (As Branquelas), Angourie Rice (Dois Caras Legais), Auli’l Cravalho (Quase Um Rockstar) e Renné Rapp (A Vida Sexual das Universitárias), além do retorno dos personagens de Tina Fey, como a professora Srta. Norbury, e Tim Meadows, interpretando o hilário Sr. Duvali.

Ainda não se tem a confirmação de participações especiais como de Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert na nova produção.

Continua após a publicidade

Sucesso nos anos 2000, o clássico teen acompanha Cady Heron (Lindsay Lohan) em sua jornada por um novo colégio nos Estados Unidos após se mudar da África, encontrando grandes apuros adolescentes em meio a popularidade de Regina George e suas amigas, Karen (Amanda Seyfried) e Gretchen (Lacey Chabert), na jornada pela sobrevivência no ensino médio.



Estamos animados para conferir tudo o que essas novas patricinhas irão aprontar!

Continua após a publicidade