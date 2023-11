Principais lançamentos de filmes e séries no streaming em novembro

O Halloween já passou e os filmes passam a ganhar outra temática, a natalina! As plataformas de streaming, aos poucos, vão liberando as principais novidades de Natal do ano, entre comédias românticas e produções familiares. Agora em novembro, teremos O Melhor Natal de Todos e A Família Noel 3 estreando no catálogo da Netflix. Para além de filmes temáticos, o mês conta também com os aguardados lançamentos de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, no MAX, ex-HBO MAX, e John Wick 4: Baba Yaga, no Prime Video.

As estreias de séries, temos o retorno de The Crown, a segunda temporada da animação Invencível, e o reality show inspirado na série coreana Round 6. A seguir, confira as principais novidades que chegam ao streaming em novembro.

As Ladras – 1 de novembro na Netflix

Já disponível na Netflix, esse é um filme de ação protagonizado por mulheres que desafia estereótipos do gênero. Estrelado por Mélanie Laurent e Adèle Exarchopoulos, que interpretam amigas que planejam uma aposentadoria tranquila após uma carreira no crime, mas acabam recrutando uma jovem para uma última missão.

Toda Luz que Não Podemos Ver – 2 de novembro na Netflix

Inspirado no livro vencedor do Prêmio Pulitzer, Toda Luz que Não Podemos Ver é uma minissérie que se desenrola durante a Segunda Guerra Mundial, seguindo a história de Marie-Laure (Aria Mia Loberti) , uma jovem francesa cega, e Werner (Louis Hofmann), um adolescente alemão. A produção destaca o vínculo secreto que se forma entre eles, oferecendo uma perspectiva de esperança em meio aos horrores da guerra.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – 3 de novembro no HBO MAX

Miles Morales retorna em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, uma sequência da premiada saga. Ele se aventura pelo Multiverso ao se unir a Gwen Stacy, encontrando outros Homens-Aranha de diferentes realidades. Juntos, enfrentam uma ameaça, mas Miles precisa redefinir o conceito de herói para salvar seus entes queridos.

John Wick 4: Baba Yaga – 3 de novembro no Prime Video

O aguardado quarto filme da franquia protagonizada por Keanu Reeves chega ao Prime Video. Com a recompensa por sua vida em constante aumento, o renomado assassino de aluguel John Wick embarca em uma cruzada global contra o High Table, uma organização poderosa que dita as regras no submundo do crime. Sua busca o leva a enfrentar os jogadores mais influentes em cidades como Nova York, Paris, Tóquio e Berlim, desencadeando uma caçada implacável que testará sua destreza e determinação como nunca antes.

O Assassino – 10 de novembro na Netflix

Após uma estreia em cinemas selecionados, o novo filme do renomado diretor David Fincher, O Assassino chega à Netflix. Com Michael Fassbender no papel principal, a trama segue a vida de um assassino que, após escapar por pouco de um acidente quase fatal, toma a ousada decisão de confrontar não apenas seus empregadores, mas também seus próprios demônios interiores.

O filme se desenrola como uma emocionante caçada humana em escala internacional, enquanto o protagonista insiste que seus motivos não são pessoais, lançando luz sobre um intrigante jogo de gato e rato repleto de suspense e ação.

O Melhor Natal de Todos – 16 de novembro na Netflix

Em uma reviravolta inesperada, Charlotte (Heather Graham) e sua família se veem na casa de Jackie (Brandy), uma antiga amiga da faculdade, poucos dias antes do Natal. Nessa visita surpresa, Charlotte está determinada a descobrir se a vida aparentemente perfeita que Jackie retrata em sua Newsletter de Natal é tão maravilhosa quanto parece. Um esquenta natalino no catálogo da Netflix.

The Crown: Temporada 6 – 16 de novembro na Netflix

Na temporada final de The Crown, rainha Elizabeth II reflete profundamente sobre seu legado e a linhagem que ela ajudou a moldar. Enquanto isso, a adoração do povo pela princesa Diana continua a crescer, consolidando seu impacto duradouro na história da monarquia. Nesse momento crítico, a instituição real se vê diante da necessidade urgente de prestar contas e enfrentar desafios iminentes.

Clube da Luta para Meninas – 21 de novembro na Netflix

Clube da Luta para Meninas (ou Bottoms, no título original) é uma elogiadíssima comédia sobre duas amigas que decidem criar um clube da luta escolar para conquistar garotas e finalmente dar uns beijos após anos de frustração no ensino médio. Dirigido por Emma Seligman (de Shiva Baby), o filme, protagonizado por Ayo Edebiri (The Bear) e Rachel Sennott (Shiva Baby), é quase um Superbad feminista nonsense.

Round 6: O Desafio – 22 de novembro na Netflix A competição inspirada na série Round 6, em que um total de 450 participantes vão disputar um prêmio milionário. A Netflix assegura que não haverá cenas de violência ou sangue, mas oferecerá o valor de US$ 4,56 milhões para o vencedor, o maior prêmio já concedido em um reality show. Além disso, o programa contará com várias referências à série original, incluindo a icônica boneca “Batatinha frita 1, 2, 3…” e os uniformes característicos da competição.