Lollapalooza 2024 divulga line-up completo; confira

A espera acabou, nesta terça-feira (7) foi divulgado o line-up da edição 2024 do Lollapalooza! Entre as principais atrações temos Blink-182, Sam Smith, Paramore, 30 Seconds to Mars, SZA, Rina Sawayama, Omar Apollo e mais. Entre os artistas nacionais os destaques são Gilberto Gil, Marcelo D2, Kevin o Chris, BaianaSystem, Xamã, MC Dricka, Tulipa Ruiz, Rancore e mais.

Line-up completo do Lollapalooza 2024

O Blink-182 estava confirmado para o Lolla 2023, mas acabou cancelando o show por conta de uma lesão do baterista Travis Barker. Em 2024, teremos um retorno do emo em dose dupla, junto com Paramore e 30 Seconds to Mars.

O Lollapalooza Brasil é um dos mais populares festivais de música do país e é uma extensão da versão norte-americana. A próxima edição marca o início de uma nova era para o festival, agora sob a gestão da Live Nation, empresa responsável pelo Rock in Rio e o The Town, substituindo a T4F.

O Lolla 2024 está marcado para acontecer nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. EOs ingressos já estão à venda no site do festival.