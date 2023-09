“Meninas Malvadas”: Filme musical será lançado nos cinemas

O aguardado filme musical Meninas Malvadas, escrito e dirigido por Tina Fey, vai ganhar a merecida estreia cinematográfica. Anteriormente, a produção iria direto para o streaming da Paramount+. Que bom que os planos mudaram! Segundo as informações do Deadline, o longa chega às telonas em 12 de janeiro de 2024, ainda não há confirmação da data no Brasil.

No elenco da versão musical de temos Reneé Rapp (A Vida Sexual das Universitárias), que interpretou Regina George na peça da Broadway), Jon Hamm (Mad Men), Busy Philipps (As Branquelas), Angourie Rice (Dois Caras Legais), Auli’i Cravalho (Quase um Rockstar), e também os retornos de Tina Fey e Tim Meadows, que participaram do filme original.

Meninas Malvadas conta a história de Cady, uma garota que se muda dos Estados Unidos para a África e enfrenta desafios ao se adaptar ao ensino médio quando retorna. Encorajada por seus amigos, ela se envolve em um plano de vingança contra a popular Regina George, mas acaba se transformando em uma das garotas populares.

A versão original é estrelada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert, Amanda Seyfried, Lizzy Caplan, Jonathan Bennett e Daniel Franzese. Escrito por Tina Fey e dirigido por Mark Waters, o filme alcançou status de cult na cultura pop.

Continua após a publicidade