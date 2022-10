Lollapalooza 2023: Drake, Blink-182, Billie Eilish e Rosalía são atrações

Atualizado em 11 out 2022, 11h05 - Publicado em 11 out 2022, 10h55

Por Da redação Atualizado em 11 out 2022, 11h05 - Publicado em 11 out 2022, 10h55

Depois de muita expectativa por parte dos fãs, o Lollapalooza finalmente anunciou seu line-up para 2023. Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X serão os headliners do festival, que acontece em São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de março.

A banda estadunidense Blink-182 foi a que mais causou alvoroço na internet, ao “furar” o anúncio oficial do Lolla e confirmar a presença no Brasil, com formação original após sete anos de hiato. Em 2015, o guitarrista Tom DeLonge deixou o grupo que formava com o baterista Travis Barker (marido de Kourtney Kardashian) e com o baixista Mark Hoppus. Agora, além de anunciar uma turnê mundial do trio, que inclui a passagem pelo Brasil, o próprio Tom confirmou que um novo álbum do Blink-182 vem por aí, com lançamento do single Ending já nesta sexta-feira, 14/08.

Além do grupo, Billie Eilish e Lil Nas X são dois dos headliners que farão sua estreia brasileira no palco do Lolla. Aos 20 anos, Billie é uma das cantoras mais celebradas da geração Z, com um pop alternativo que já lhe rendeu sete prêmios no Grammy e um Oscar (ela e o irmão, Finneas, receberam a estatueta de melhor canção original por No Time to Die, da trilha sonora de James Bond).

Já Lil Nas X, codinome do rapper Montero Lamar Hill, explodiu a internet com o hit Old Town Road, em 2019, e, desde então, se consolidou com um rap inventivo e com muito apelo e estética pop.

A espanhola Rosalía, que se apresentou no país pela primeira vez em agosto, volta a Brasil com a Motomami World Tour, apresentando um flamenco entre o clássico e o pop, flertando com ritmos latinos, como o trap e o reggaeton.

Ingressos

Os ingressos para o Lollapalooza 2023 já estão no segundo lote e podem ser comprados no site oficial do festival. As opções são as seguintes:

Lolla Pass: (de R$ 1.284 até R$ 3.024 – valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa) – Ingresso clássico e que dá acesso aos 03 dias de festival (sexta, sábado e domingo).

Lolla Comfort Pass: (de R$ 2.316 até R$ 5.448 – valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa) – Ingresso para quem busca conforto durante os 3 dias de festival. Dá acesso ao festival e a área exclusiva Lolla Comfort by next com pontos de descanso, bares e cashback para alimentos, bebida e mercadorias

Lolla Lounge Pass: (de R$ 3.880 até R$ 5.344 – valores referentes ao primeiro lote, com taxa de conveniência inclusa) – para quem busca experiência premium durante os três dias de festival. Com open bar e food, traslado de ida e volta e mais benefícios.