‘The Crown’, 5ª temporada: 15 looks da Princesa Diana na série e vida real

Desde que foi disponibilizada na última quarta-feira (9), a 5ª temporada de The Crown vem gerando uma enorme repercussão entre os assinantes da Netflix. E não é para menos: desta vez, os episódios abordam os escândalos que dominaram a família real durante a década de noventa, como o divórcio entre Diana e Charles e a contraditória entrevista que a princesa deu ao programa britânico “Panorama” em 1995.

Mas para além dos acontecimentos marcantes que cercaram os monarcas na época, há algo igualmente icônico nesta fase da família real: os looks da Princesa Diana. Do famoso “revenge dress” ao blusão da Harvard que a aristocrata adorava usar, a produção do streaming consegue recriar vários modelitos do guarda-roupa da princesa com maestria.

A seguir, nós trazemos comparações entre os looks da princesa na vida real versus na série da Netflix. Confira:

Lua de Mel (Episódio 1)

Logo no primeiro episódio, Charles e Diana comemoram a segunda lua-de-mel na Itália. Na vida real, tal acontecimento foi privado e nenhum veículo pôde registrar os looks da princesa nesta ocasião (que rolou em 1991). Portanto, os figurinistas acabaram se inspirando num outro look utilizado por ela em 1992, durante uma viagem à Seville.

Vestido de leopardo (Episódio 1)

A vibrante peça com estampa de leopardo, que Princesa Diana veste enquanto discute com Charles na série, foi utilizada pela princesa em 1990, durante uma viagem às Ilhas Virgens Britânicas.

Mais figurinos da viagem (Episódio 1)

Outro lookinho do primeiro episódio que chamou a atenção dos espectadores foi inspirado num vestido com botões frontais que Diana usou durante uma viagem ao Egito, em 1992.

Visita ao hospital (Episódio 2)

Este blazer fenomenal utilizado por Debicki enquanto a sua personagem visita um hospital local foi inspirado num look que Diana usou ao visitar à National English Ballet School, tradicional escola de balé do Reino Unido, em 1995.

Famoso blusão da Harvard (Episódio 2)

Olha o icônico blusão de Harvard aí! No segundo episódio, a equipe de figurinistas aparentemente recria o moletom que ela utilizou enquanto corria pelas ruas do Reino Unido, em 1997. Porém, Diana já o vestiu em dezenas de ocasiões diferentes!

Suéter com balão vermelho (Episódio 2)

Esse lookinho surgiu muito antes dos anos noventa! Diana foi fotografada vestindo o famoso suéter com estampa de balão vermelho pela primeira vez em 1988.

Vestido lilás (Episódio 3)

Enquanto a Princesa Diana vestiu a icônica peça durante uma visita à Sede Nacional da Cruz Vermelha Americana, em Washington, em junho de 1997, a personagem da série utiliza o vestido para se encontrar com Mohamed Al-Fayed.

Saia florida (Episódio 5)

A saia de corte reto que Debicki utiliza durante uma cena dramática na 5ª temporada foi inspirada num modelinho que Diana usou ao visitar um hospital ao lado de Príncipe Charles, em 1990.

O Revenge Dress da Princesa Diana (Episódio 5)

A recriação do celebrado “Revenge Dress” (Vestido de Vingança, em tradução literal), utilizado por Diana em 1994, ficou incrível. A princesa vestiu a peça durante um jantar beneficente, logo após uma entrevista com Charles admitindo ter sido infiel ser transmitida em rede nacional.

Vestido de gala (Episódio 7)

Enquanto Debicki veste a peça numa festa luxuosa no sétimo episódio, Diana utilizou o vestido durante um jantar beneficente em 1996.

Blazer azul (Episódio 7)

Tanto na vida real quanto no seriado, este exuberante blazer azul foi utilizado por Diana para deixar o filho, Príncipe William, no Eton College, internato para garotos.

Verde glamouroso (Episódio 7)

Em outro momento do seriado, os figurinistas de The Crown recriam um look utilizado pela Princesa Diana durante uma viagem à França, em novembro de 1992. Na ficção, a peça surge durante uma visita da princesa ao namorado Hasnat Khan.

Blazer verde listrado (Episódio 7)

Diana utilizou o icônico blazer verde listrado com um suéter de gola alta enquanto estava de férias com o Príncipe William, em 1993.

Entrevista divisora de águas (Episódio 8)

Outra recriação perfeita rolou no oitavo episódio: a réplica do blazer utilizado por Diana durante a sua polêmica entrevista ao jornalista Martin Bashir é de cair o queixo. Vem Emmy de figurino por aí!

Vestida para matar (Episódio 10)

Por fim, o icônico vestido de gala utilizado pela atriz na série da Netflix foi inspirado em um modelo que Diana usou durante uma festa de luxo em junho de 1995.