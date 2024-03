Lollapalooza 2024: confira os preços de comida e bebida no festival

O Lollapalooza Brasil 2024, um dos maiores festivais de música do mundo, acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Uma das maiores preocupações e dúvidas de quem irá curtir o festival, são os preços de comidas e bebidas por lá.

Para você poder se programar, trazemos a seguir as informações sobre valores e opções encontradas no festival de música em São Paulo. Entre os shows, é possível encontrar opções de comida que vão de R$ 15 (coxinha de jaca) até R$ 60 (poke).A dica para economizar nas bebidas é reutilizar copos.

Preços dos alimentos no Lollapalooza 2024

Comidas:

Salgados:

Hot dog: R$ 25

Batata frita: R$ 22

Coxinha: R$ 15

Pastel: R$ 20

Sanduíches:

X-Burger: R$ 26

X-Bacon: R$ 29

Chicken Burguer: R$ 27

Sanduíche de pulled pork: R$ 26

Pratos:

Pizza: R$ 25

Empanadíssimo: R$ 34

Sushi: R$ 35 a R$ 60

Açaí: R$ 27 (350 ml); R$ 32 (500 ml)

Bebidas:

Refrigerante: R$ 12 (sem copo) ou R$ 9 (com copo reutilizável)

Suco: R$ 12 (sem copo) ou R$ 9 (com copo reutilizável)

Chá mate: R$ 8

Água: R$ 7

Cerveja: R$ 10 a R$ 20

Energético: R$ 14

Drinques: R$ 25 a R$ 38

Observação: Os preços podem variar de acordo com o dia do festival e a localização do estande.

Dicas para curtir o festival com mais comodidade

Leve dinheiro em espécie, pois nem todos os estandes aceitam cartão;

Aproveite as promoções que os diversos estandes oferecem durante o Lollapalooza;

Aproveite as oito estações espalhadas pelo festival para abastecer sua garrafa de água gratuitamente.

Atrações do Lollapalooza 2024

A 11ª edição do evento reúne mais de 70 atrações nacionais e internacionais, divididas em seis palcos.

Entre os destaques do line-up estão shows das bandas Blink-182, Kings of Leon, Arcade Fire, Titãs e The Offspring, além dos artistas SZA, Sam Smith, Gilberto Gil, Mc Livinho, Xamã e Céu. Confira aqui a programação completa.