É chegada a hora de aproveitar 3 dias de muita música no Autódromo de Interlagos! Entre sexta-feira e domingo, a zona Sul de São Paulo recebe diversas bandas nacionais e internacionais de renome, e, claro, uma multidão de fãs. E para você não passar perrengue, te contamos como chegar ao Lollapalooza 2024 com o máximo de conforto e segurança.

Nesta sexta-feira (22), a banda Blink-182 abre a 11ª edição do Lollapalooza. No sábado (23), é a vez dos conjuntos Arcade Fire e Kings of Leon agitarem o Autódromo. Já no domingo, último dia de festival, o foco é o público pop, com shows de Sam Smith e a aguardada apresentação da cantora SZA.

Como chegar ao Lollapalooza 2024 de metrô ou trem

A estação de trem mais próxima do festival é a do Autódromo (Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade). Chegando na estação, basta caminhar cerca de 10 minutos até a entrada do evento. Todo o percurso possui sinalização e funcionários indicando as direções certas.

Além disso, para a edição deste ano, a equipe do Lollapalooza oficializou uma parceria com a ViaMobilidade, o Metrô de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para garantir que os serviços funcionarão para desembarque e transferência 24 horas por dia durante o festival.

A estação Autódromo estará operacional 24 horas por dia, permitindo que os passageiros desfrutem de acesso contínuo a todo o sistema de transporte ferroviário da Região Metropolitana de São Paulo, garantindo conveniência e facilidade de deslocamento.

Passaporte expresso

O festival oferece viagens expressas da estação Pinheiros, disponíveis pelas linhas 9-Esmeralda e 4-Amarela, até o Autódromo.

Continua após a publicidade

Os bilhetes garantem transporte direto de ida e volta, sem paradas nas dez estações intermediárias.

As viagens de ida têm horários pré-agendados e podem ser reservadas no momento da compra. Para o retorno, a ViaMobilidade estabelecerá uma fila exclusiva na estação Autódromo para os passageiros que adquiriram o serviço, com seis trens disponíveis entre 0h05 e 2h30.

O bilhete de ida e volta está disponível por R$30 e pode ser adquirido no site da ViaMobilidade.

Lolla Express

Para aqueles que buscam ainda mais conveniência, o Lolla Express, o serviço de ônibus oficial do festival, oferecerá transporte direto do público do evento para quatro pontos da cidade. Estes são:

Terminal Barra Funda;

Méqui Panamby;

Alameda Casa Branca x Praça Alexandre de Gusmão;

Estação Conceição.

Os ônibus operarão como parte das linhas regulares metropolitanas, partindo dos quatro locais a cada hora, das 9h às 16h, deixando os passageiros a 300 metros da entrada do Lollapalooza. No retorno, o desembarque será feito de acordo com a disponibilidade.

Continua após a publicidade

Os bilhetes custam R$ 35 para o Terminal Barra Funda e R$ 30 para os outros destinos, e estão disponíveis para compra no site da Ingresse.

Lolla Transfer

Para aqueles que procuram por uma opção mais confortável, há a possibilidade de adquirir o Lolla Transfer, que oferece transporte em ônibus executivo para o festival. Este serviço parte de três pontos:

Hotel Hilton São Paulo Morumbi (esgotado);

Hotel Transamérica Higienópolis;

Hotel E-Suiíes Congonhas by Atlântica.

Os bilhetes possuem horários predefinidos para ida e volta, com poucas opções disponíveis. O serviço assegura o transporte direto para dentro do Autódromo.

Os ingressos incluem ida e volta, com preço de R$ 110, e estão disponíveis para compra no site da Eventos.

Ida ao Lollapalooza de carro (transporte particular)

Não recomendados a ida ao Lollapalooza 2024 de carro, visto que não há estacionamento oficial disponível para o público. Além disso, os arredores do Autódromo permanecem bloqueados durante os dias de evento.

Continua após a publicidade