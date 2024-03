Onde assistir aos shows do Lollapalooza 2024 em casa

O Lollapalooza Brasil 2024, um dos maiores festivais de música do mundo, acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A 11ª edição do evento reúne mais de 70 atrações nacionais e internacionais, divididas em seis palcos.

Entre os destaques do line-up estão shows das bandas Blink-182, Kings of Leon, Arcade Fire, Titãs e The Offspring, além dos artistas SZA, Sam Smith, Gilberto Gil, Mc Livinho, Xamã e Céu. Confira aqui a programação completa.

Para quem não vai conseguir acompanhar o festival de música ao vivo, é possível curtir as atrações sem sair de casa. O Lollapalooza 2024 será transmitido ao vivo pela TV e pelo streaming, com cobertura completa dos três dias de festival.

Onde assistir ao Lollapalooza Brasil 2024

Na TV:

Multishow: A partir das 14h30, com foco nos palcos Budweiser e Samsung Galaxy.

A partir das 14h30, com foco nos palcos Budweiser e Samsung Galaxy. Bis: A partir das 14h30, com foco nos palcos Perry’s by Johniee Walker e Alternativo.

A partir das 14h30, com foco nos palcos Perry’s by Johniee Walker e Alternativo. TV Globo: Flashes do evento durante a programação e um especial com os melhores momentos após o Jornal da Globo na sexta-feira, Altas Horas no sábado e depois do BBB24 no domingo.

No streaming:

Globoplay: Transmissão completa dos quatro palcos para assinantes do plano +Canais, com direito a uma transmissão em 4K dos shows.

Outras opções:

Site oficial do Lollapalooza: Transmissão ao vivo de alguns shows e entrevistas com artistas.

Transmissão ao vivo de alguns shows e entrevistas com artistas. Redes sociais do Lollapalooza: Acompanhe as últimas notícias e conteúdos exclusivos.

Serviço:

Lollapalooza Brasil 2024

Quando: 22, 23 e 24 de março de 2024

Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos ainda disponíveis neste link

Mais informações pelo site oficial do evento