Lollapalooza 2024: Confira melhores momentos do primeiro dia

Rolou nesta sexta-feira (22) o primeiro dia de Lollapalooza 2024, que mesmo debaixo de fortes chuvas e alerta amarelo para tempestades, não impediu o público de aproveitar o melhor do rock, da nostalgia punk e o pop abrasileirado de atrações como Blink-182, The Offspring, Luisa Sonza e BaianaSystem no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para quem não conseguiu acompanhar, separamos os 5 melhores momentos do primeiro dia de Lollapalooza 2024 e tudo o que você precisa saber para aproveitar os próximos dias de festival; Confira a seguir:

Luisa Sonza e o esquenta para o primeiro dia

Agitando o público em um dos palcos mais concorridos do dia, Luisa Sonza deu um verdadeiro show de vocais ao se apresentar no Palco Samsung Galaxy logo no início da tarde desta sexta-feira (22).

A cantora gaúcha, que retorna ao Autódromo com o mesmo espetáculo realizado no The Town, em setembro de 2023, não inova no quesito produção, mas ganha pontos ao garantir uma ótima desenvoltura vocal e muita presença de palco em um dia em que o clima em São Paulo não favorecia humor algum.

E para alegria dos fãs, Luisa ainda aproveitou sua participação para divulgar sua mais nova faixa, “Sagrado Profano”, em parceria com o rapper Kayblack, que faz parte do seu último álbum, Escândalo Íntimo.

Confira a primeira apresentação da faixa:

A roda envolvente do BaianaSystem

Arrastando dezenas de pessoas para uma envolvente roda de bate cabelo, o grupo soteropolitano BaianaSystem não poupou energias para levantar o público molhado no Palco Alternativo do Lolla.

A banda entoou hits como “Lucro”, “Sulamericano” e a clássica faixa “Navio”, e não permitiu que o público desanimasse. Um verdadeiro bloco de carnaval fora de época!

Blink-182 melhor do que The Beatles?

Pela primeira vez em solo brasileiro, a banda americana Blink-182, sucesso entre os anos 1990 e 2000, chegou com grande moral e confiança para um dos shows mais aguardados da edição.

Com uma quantidade considerável de público, a banda garantiu ótima nostalgia para os fãs de carteirinha- e desconfiança para os nem tão fãs assim.

Em uma conversa calorosa com os fãs fascinados pela energia de hits como “First Date” e a icônica “All The Small Things”, o baixista e vocalista da banda, Mark Hoppus, chegou a comparar o trabalho feito pela banda de rock aos ingleses The Beatles, causando um verdadeiro alvoroço e críticas ao cantor nas redes sociais.

Confira o momento inusitado:

The Offspring e o punk nostálgico

Mesmo após 30 shows em solo brasileiro, a banda americana The Offspring comprovou o motivo por trás de tanto sucesso ao agitar o maior público da noite no Palco Budweiser.

Carismático e comunicativo, o grupo liderado por Dexter Holland se mostrou tão empolgado por estar mais uma vez em terras brasileiras que chegou a declarar a noite o melhor concerto de toda a história da banda. Responsabilidade!

The Kids Aren't Alright, essa é pura nostalgia… Offspring sem dúvida é uma das melhores bandas de Punk Rock 🤘#TheOffspringNoMultishow pic.twitter.com/WovxmJZDI9 — Juleise Reis (@Juleise) March 22, 2024

Lineup Lollapalooza, segundo dia, 23/03

Não para por aí! O segundo dia de Lollapalooza promete agitar o público com shows de imperdíveis e atrações como Manu Gavassi, a partir das 14h35, no Palco Alternativo, a banda americana composta por Jared Leto, Thirty Seconds To Mars, se apresenta a partir das 18h50 no Palco Budweiser e o tão aguardado encontro da banda brasileira Titãs acontece a partir das 22h35, no Palco Samsung Galaxy.

E você? Qual banda está esperando acompanhar neste segundo dia de festival?

Palco Budweiser

12h – Vencedor “Temos Vagas” 89 FM

13h05 – Tulipa Ruiz

14h35 – BK

16h40 – Jessie Reyez

18h50 – Thirty Seconds to Mars

21h – Kings Of Leon

Palco Samsung Galaxy

12h30 – Supla

13h50 – MC Luanna

15h35 – Xamã

17h45 – Hozier

19h55 – Limp Bizkit

22h35 – Titãs Encontro

Palco Alternativo

12h – Stop Play Moon

13h05 – Day Limns

14h35 – Manu Gavassi

16h40 – Pierce the veil

18h50 – Kevin O Chris

21h15 – King Gizzard & The Lizard Wizard

Palco Perry’s By Johnnie Walker

12h – Marina Dias

12h45 – Giu

13h30 – Riascode

14h30 – Jessica Brankka

15h30 – Sarah Stenzel B2B Curol

16h45 – Gabe

18h – Groove Delight

19h15 – Loud Luxury

20h30 – Timmy Trumpet

21h45 – Above & Beyond

E para conferir onde e como assistir a todos os shows direto do conforto da sua casa, clique aqui.