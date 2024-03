Lollapalooza Brasil 2024: datas, atrações e tudo sobre o festival

A capital paulista se prepara para receber o Lollapalooza Brasil 2024, um dos maiores festivais de música do mundo. A 11ª edição do evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reúne mais de 70 atrações nacionais e internacionais, divididas em seis palcos.

Entre os destaques do line-up estão shows das bandas Blink-182, Kings of Leon, Arcade Fire, Titãs e The Offspring, além dos artistas SZA, Sam Smith, Gilberto Gil, Mc Livinho, Xamã e Céu.

A expectativa para o Lollapalooza Brasil é grande. O festival é um dos eventos mais esperados do ano pelos fãs de música, e a edição deste ano promete render momentos memoráveis, com um line-up recheado de nomes das mais diferentes áreas da música e muitas novidades.

Programação completa por dia

Sexta-feira (22 de março)

Palco Budweiser

12h45 – 13h45: Rancore

– Rancore 14h45 – 15h45: Lourena

Lourena 16h55 – 17h55: Fletcher

Fletcher 19h05 – 20h05: The Offspring

The Offspring 21h30 – 23h: Blink-182

Palco Samsung Galaxy

13h45 – 14h45: Dexter 8º anjo

Dexter 8º anjo 15h50 – 16h50: Luísa Sonza

Luísa Sonza 18h – 19h: Jungle

Jungle 20h10 – 21h25: Arcade Fire



Palco Alternativo

12h45 – 13h45: Nouvella

Nouvella 14h45 – 15h45: Maneva

Maneva 16h55 – 17h55: Marcelo D2

Marcelo D2 19h05 – 20h05: Baiana System

Baiana System 21h30 – 22h30: The Blaze

Palco Perry’s By Johnnie Walker

12h-12h30: Ella Whatt

Ella Whatt 12h45 – 13h15: From House To Disco

From House To Disco 13h30 – 14h15: Mary Mesk

Mary Mesk 14h30 – 15h15: Ratier

Ratier 15h30 – 16h30: Mila Journée

Mila Journée 16h45 – 17h45: Classmatic

Classmatic 18h – 19h: Kittin

Kittin 19h15 – 20h15: MK

MK 20h30 – 21h30 : Dom Dolla

: Dom Dolla 21h45 – 22h45: Diplo

Sábado (23 de março)

Palco Budweiser

12h – 12h30: Vencedor “Temos Vagas” 89 FM

Vencedor “Temos Vagas” 89 FM 13h05 – 13h50: Tulipa Ruiz

Tulipa Ruiz 14h35 – 15h30: BK

BK 16h40 – 17h40: Jessie Reyez

Jessie Reyez 18h50 – 19h50: Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars 21h – 22h30: Kings Of Leon

Palco Samsung Galaxy

12h30 – 13h05: Supla

Supla 13h50 – 14h35: MC Luanna

MC Luanna 15h35 – 16h35: Xamã

Xamã 17h45 – 18h45: Hozier

Hozier 19h55 – 20h55: Limp Bizkit

Limp Bizkit 22h35 – 00h20: Titãs Encontro

12h – 12h30: Stop Play Moon

Stop Play Moon 13h05 – 13h50: Day Limns

Day Limns 14h35 – 15h30: Manu Gavassi

Manu Gavassi 16h40 – 17h40: Pierce the veil

Pierce the veil 18h50 – 19h50: Kevin O Chris

Kevin O Chris 21h15 – 22h15: King Gizzard & The Lizard Wizard

Palco Perry’s By Johnnie Walker

12h – 12h30: Marina Dias

Marina Dias 12h45 – 13h15: Giu

Giu 13h30 – 14h15: Riascode

Riascode 14h30 – 15h15: Jessica Brankka

Jessica Brankka 15h30 – 16h30: Sarah Stenzel B2B Curol

Sarah Stenzel B2B Curol 16h45 – 17h45: Gabe

Gabe 18h – 19h: Groove Delight

Groove Delight 19h15 – 20h15: Loud Luxury

Loud Luxury 20h30 – 21h30: Timmy Trumpet

Timmy Trumpet 21h45 – 22h45: Above & Beyond

Palco Budweiser

12h45 – 13h25: Benziê

Benziê 14h30 – 15h30: Hungria

Hungria 16h40 – 17h40: Nothing But Thieves

Nothing But Thieves 18h50 – 19h50: Phoenix

Phoenix 21h30 – 22h45: SZA

Palco Samsung Galaxy

12h – 12h40: YMA

YMA 13h30 – 14h25: Braza

Braza 15h35 – 16h35: Dayglow

Dayglow 17h45 – 18h45: Gilberto Gil

Gilberto Gil 19h55 – 21h25: Sam Smith

Sam Smith 22h50 – 00h: Greta Van Fleet

Palco Alternativo

12h45 – 13h25: MC Daniel

MC Daniel 14h30 – 15h30: Céu

Céu 16h40 – 17h40: Rael

Rael 18h50 – 19h50: Omar Apollo

Omar Apollo 21h30 – 22h30: The Driver Era

Palco Perry’s By Johnnie Walker

12h – 12h45: DJ Subúrbia

DJ Subúrbia 13h – 13h45: MC Soffia

MC Soffia 14h – 15h: Vulgo FK + Dricka

Vulgo FK + Dricka 15h15 – 16h15: TZ da Coronel + Oruam

TZ da Coronel + Oruam 16h45 – 17h45: Livinho + MC Davi

Livinho + MC Davi 18h – 19h: J. Worra

J. Worra 19h15 – 20h15: Dombresky

Dombresky 20h30 – 21h30: Zhu

Zhu 21h45 – 22h45: Medusa

Atrações e novidades

Além da música, o Lollapalooza Brasil 2024 oferecerá diversas outras atrações para o público, como gastronomia diversificada com food trucks e restaurantes, ativações de marcas e experiências interativas. Uma das novidades desta edição será a Lolla Lounge, um espaço VIP com serviços exclusivos, como open bar e buffet.

Novidade no acesso por transporte público: 24 horas para desembarque

Quem for para o Lollapalooza 2024 contará com esquema especial de transporte para os dias de festival. A CPTM e o Metrô, por exemplo, vão funcionar 24 horas para desembarque e transferências do público. A medida visa facilitar o acesso dos fãs ao Autódromo de Interlagos, local do evento.

A Estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda estará aberta para embarque e desembarque durante todo o período. As demais estações do sistema funcionarão 24 horas para desembarque e transferências entre as linhas, e em horário normal (4h40 à 0h) para embarque. Para mais informações, consulte o site do Metrô de São Paulo.

Serviço:

Lollapalooza Brasil 2024

Quando: 22, 23 e 24 de março de 2024

Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos ainda disponíveis neste link

Mais informações pelo site oficial do evento